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農曆新年倫常案！41歲兒子索錢不遂傷母威脅引爆石油氣罐 警消破門救人

香港01／ 撰文：田中貴
男子搬來3罐石油氣罐，揚言用打火機引爆石油氣，要與母親共赴黃泉。（網上圖片）
男子搬來3罐石油氣罐，揚言用打火機引爆石油氣，要與母親共赴黃泉。（網上圖片）

馬來西亞都會慶祝農曆新年，但當地年初四發生逆子傷母案件。1名41歲華裔男子當天向母親索錢不遂，突然發狂用硬物打傷母親，事件驚動警方派員到場，男子見狀情緒更加激動，脅持母親當作人質，威脅引爆石油氣罐同歸於盡，最終消防員趕至冒險破門，警員趁機入屋制服男子。警方調查後相信涉案男子當時毒癮發作，未能討錢購買毒品失去理智犯案。

據了解，涉案41歲華裔男子身型健碩，背部有紋身，目前失業，而且有不良嗜好，與69歲母親及另1名家人同住青草園紅土山1間公寓，因兒子不肖，年邁母親仍要到雜貨店打工賺錢養家。

案發本月13日大年初四晚上約11時，警方接報指上址發生家暴案，於是派員到場，男子隔着鐵閘與警員對峙，不但不肯開門接受調查，而且用鐵絲線綁住鐵閘。當時男子見到警員到場，竟繼續向母親施襲，情緒非常激動。警員擔心會造成人命傷亡，唯有向消拯局求助，打算破門入屋救人，消防員隨即趕到現場增援。

惟男子愈來愈激動，更搬來3罐石油氣罐，揚言用打火機引爆石油氣，要與母親共赴黃泉。救援人員於是展開勸說，約3小時後，男子同意釋放母親，讓她接受治理，自己則繼續反鎖屋內。最終消拯局決定破門入屋，在成功破開鐵閘一刻，警員立即衝入屋內拘捕男子，將他押返警署調查。

消防成功破門，警方伺機入屋拘捕涉案男子。（網上圖片）
消防成功破門，警方伺機入屋拘捕涉案男子。（網上圖片）

檳城副總警長拿督莫哈末烏索夫事後交代案情，指涉案男在子案發時毒癮發作，向母親索錢購買毒品不果，因而先後用刀錘傷害和威嚇母親，老婦在事件中僅受輕傷，隨後送院治理，惟因遭親生兒子傷害，老婦表現沮喪。

警方援引刑事法典506條文（恐嚇）、324條文（持武器傷人）、危險毒品法令15(1)(a)（使用毒品）調查案件，涉案男子面對恐嚇、傷人和濫用毒品共3項罪名，警方將延長扣留助查。

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文章授權轉載自《香港01》

圖片 毒品 消防員 老婦 馬來西亞

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