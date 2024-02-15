聽新聞
test
0:00 / 0:00
行李箱突傳嗡嗡聲！她安檢時打開竟見「姊夫」瘋狂震動 社死正妹羞：怎麼關不掉
這是社會性死亡的一刻！網上最近流傳1條影片，顯示1名外國長髮女子在國外過機楊安檢時，行李箱突然狂震，竟是箱內的情趣玩具突然啟動，她用盡所有辦法都無法把情趣玩具關掉，令她尷尬得掩臉狂笑。網友看片後紛紛笑言「這不尷尬了麼？」、「太尷尬了」、「這丢人可丢大了」。
涉事影片被上載至微博後瘋傳，長約27秒，片中可見，告示採用英文，明顯是國外，一位外國長髮女子被指過機楊安檢時，行李箱出現異常震動，開箱時發現原來是桃紅色情趣玩具狂震，相信長髮女太過緊張，始終無法關停情趣玩具，忍不住臉紅耳赤，一度尷尬掩臉狂笑，友人站在一旁拍攝，同時笑出聲來，影片便結束，未有交代長髮女到最後能否關閉情趣玩具。
多名網友紛紛笑言「這不尷尬了麼？」、「太尷尬了」、「這丢人可丢大了」，亦有人留意到片中女子，大讚對方美貌。
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言