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行李箱突傳嗡嗡聲！她安檢時打開竟見「姊夫」瘋狂震動 社死正妹羞：怎麼關不掉

香港01／ 撰文／田中貴
一位長髮外國正妹的行李箱突然狂震，原來是箱內情趣玩具突然啟動，她用盡所有辦法但都無法關掉。（圖／截自微博影片）
一位長髮外國正妹的行李箱突然狂震，原來是箱內情趣玩具突然啟動，她用盡所有辦法但都無法關掉。（圖／截自微博影片）

這是社會性死亡的一刻！網上最近流傳1條影片，顯示1名外國長髮女子在國外過機楊安檢時，行李箱突然狂震，竟是箱內的情趣玩具突然啟動，她用盡所有辦法都無法把情趣玩具關掉，令她尷尬得掩臉狂笑。網友看片後紛紛笑言「這不尷尬了麼？」、「太尷尬了」、「這丢人可丢大了」。

涉事影片被上載至微博後瘋傳，長約27秒，片中可見，告示採用英文，明顯是國外，一位外國長髮女子被指過機楊安檢時，行李箱出現異常震動，開箱時發現原來是桃紅色情趣玩具狂震，相信長髮女太過緊張，始終無法關停情趣玩具，忍不住臉紅耳赤，一度尷尬掩臉狂笑，友人站在一旁拍攝，同時笑出聲來，影片便結束，未有交代長髮女到最後能否關閉情趣玩具。

多名網友紛紛笑言「這不尷尬了麼？」、「太尷尬了」、「這丢人可丢大了」，亦有人留意到片中女子，大讚對方美貌。

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文章授權轉載自《香港01》

安檢 行李箱

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