印度52歲婦女遇火災慘被燒死 下秒屍體竟「睜眼復活」嚇壞眾人

印度一名52歲的婦女因住家發生火災而嚴重燒傷，被送往醫院接受治療後，情況仍不見好轉，接回家後幾天即不曾開眼而被認定逝世。不料，家屬將她送往火葬場的途中，婦女卻突然睜眼復活，嚇壞眾人。

據外媒《Daily Mail》報導，這名52歲的印度婦女阿瑪（Bujji Aamma）在本月1日，因住家突然發生火災而被嚴重燒傷，緊急送醫後，發現她半個身體都有燒傷的痕跡。之後，阿瑪的狀況越來越糟，加上家境貧困，根本無法將她轉往另間醫院治療，於是只能將她接回家，而之後幾天阿瑪不曾睜開眼睛，讓家人認定她已離開人世。

報導稱，阿瑪的丈夫帕洛（Sibaram Palo）坦言「我們以為她（阿瑪）已經死了，於是通知其他人安排靈車將屍體運往火葬場」。沒想到，阿瑪在送往火葬場的途中，竟突然睜開眼睛復活，坐在靈車上的另一名婦女吉比（K Chiranjibi）表示，當時火葬要用的木材已經堆好，看到阿瑪突然睜眼，大家都感到很害怕，因為所有人都沒有經歷過類似事情。

靈車司機薩胡（Khetrabashi Sahu）透露，自己在早上9點才從阿瑪家中接走「屍體」，半小時後居然又被叫去火葬場將「復活的阿瑪」送回家。火葬場工作人員解釋，因為當地居民為親屬舉行火化儀式不用提供任何死亡證明，只有外地人需要，才會發生這起特殊事件。