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慾火難耐凍末條？列車移動中 2人疑「車頂上演活春宮」

聯合新聞網／ 綜合報導
3人不僅站在移動中的紐約地鐵車頂，其中2人還疑似上演活春宮。圖／取自喬納森X平台
3人不僅站在移動中的紐約地鐵車頂，其中2人還疑似上演活春宮。圖／取自喬納森X平台

情侶之間相處久了，有的人會追求特別的情趣增添生活樂趣，但必須考慮是否會造成他人困擾。近日，一名網友捕捉到紐約地鐵的荒謬光景，只見一名男子在移動的列車車頂脫下褲子，疑似和另一名男子性交，紐約地鐵當局震怒批評2人是「魯莽的小丑」。

綜合外電報導，一位名為喬納森（Jonathan Eli）的網友在X平台上傳2張照片，只見有三人站在行駛中的紐約地鐵車頂，其中一人將褲子脫下、露出整個屁股，從後抱住另外一個人做出疑似性交的姿勢，誇張情況讓喬納森忍不住發問，紐約大都會運輸署（Metropolitan Transportation Authority，簡稱MTA）將對此做出什麼回應？

對於喬納森質問，MTA表示雖然無法確認事件發生的實際日期，但仍嚴厲譴責兩名男子的淫穢舉動。

MTA的通訊總監明頓（Tim Minton）怒轟，「唯一比跑到地鐵車頂更愚蠢的事情，就是在此過程中脫下褲子」。明頓更將車頂三人組稱為「愚蠢的小丑」，他表示這群人完全沒有思考當他們的愚蠢行為萬一發生悲劇，將造成清潔人員和地鐵工作人員的困擾。

根據MTA數據顯示，2023年1月到9月共接獲683起民眾站在列車車頂或列車之間的報告，這股地鐵跑酷（subway surfing）熱潮則在2022年5月達到高峰，光單月就接獲162起報案。

雖然紐約市警察局增派人力，甚至在熱點設置無人機，但似乎仍難減緩這股地鐵跑酷熱潮。MTA表示，一旦列車工作人員意識到地鐵跑酷者可能發生危險，列車就會在停靠在最近的車站，並聯繫高層處置。

活春宮 紐約

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