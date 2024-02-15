爽逛日本好市多！他回台驚「盤到買不下手」 網見1物標價悔恨：便宜死
旅日副作用？一名網友在PTT發文分享，過年期間去了一趟日本，拜日幣匯率所賜，在當地想買什麼就直接刷下去，就連在日本Uniqlo消費，換算退稅後的價格，也都大概是台灣價格的6折左右，導致回台後驚覺「不管買什麼都覺得好盤」，引起熱烈討論。
貼文一出，近期剛歸國的網友也特地回文，曬出日本好市多架上的干貝、鮪魚泥、牛舌等生鮮標價，更大秀戰利品。只見他僅花2800日圓（約新台幣573元）購入大塊鰤魚肉，自己DIY切出整盤生魚片，坦言實現「鰤魚自由」後再看台灣好市多價格真的回不去。
網友們紛紛羨慕表示，「吃到撐，生魚片自由」、「下次也想逛日本好市多」、「沒有比較沒有傷害」、「那一盤在台灣要五倍吧」、「去一趟日本Costco就知道台灣美式賣場多廢」、「台灣的直接台幣標價」、「之前去日本好市多買牛舌跟a4和牛燒烤片，8個人吃超爽不用3000台幣，吃到吃不完，因為跑行程沒冰箱還丟掉」、「可惜這些東西都不能上飛機」。
至於日本好市多販售的生鮮干貝，整盒塞滿滿超過20顆，價格卻只需2000日圓（約新台幣409元）左右，讓不少網友後悔沒去逛逛，「干貝兩千多！？便宜死」、「那個干貝我也買過，一顆不用15塊，超爽」、「干貝好便宜…台灣都冷凍而且日幣當台幣賣」、「之後去買一盒干貝再去超商買白飯，實現干貝自由，讚讚」、「剛回國，悔恨沒去日本的好市多」。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言