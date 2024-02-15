情人節前夕慘被分手！他買彩券中3000萬大獎 甩情傷嗨喊「差點沒上班」

戲劇性反轉！美國一名男子近日和女友分手，他原本將會獨自一人悲傷度過西洋情人節，卻突然發現購買的彩券刮中100萬美元（約3138萬新台幣）大獎，瞬間治癒情傷，還興奮直呼「差點沒去上班」。

據《美國商業無線電視網》（CBS）14日報導，美國伊利諾伊州一名男子在情人節（2月14日）前夕和女友分手，因此感到鬱鬱寡歡。不過3天後他在諾斯萊克（Northlake）的一間沃爾瑪商店購買彩券，刮開後發現幸運中了100萬美元獎項，不禁開心大喊「我差點沒去上班」。

該名男子覺得人生似乎迎來不同轉機，而自己也正在走出情傷，目前會對其他人保密中獎的事實，「我沒有一個特別的人可以分享我的大消息，因為在我買中獎彩券的3天前我和女朋友分手了。你可以說我在愛情方面運氣不太好，但這沒關係，因為現在我真的中了大獎」。

報導指出，有官員透露，讓男子中獎的伊利諾伊州即時彩券已售出超過 780 萬張，開出超過 1.9 億美元（約59.6億新台幣）的獎金，而彩券行呼籲所有中獎者將自己的名字寫在彩票背面並妥善保管，直到準備好領取獎金為止。