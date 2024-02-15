「兼職陪酒」3年半被抓包 20歲幼教師無奈：老闆一直拜託我

近期日本一名在市立幼兒園工作的幼教師，被抓包兼職陪酒小姐逾3年，每月額外收入約20萬日圓（約新台幣4.5萬），但因違反市幼規定，被處以停職半年的處分，而當事人在處分開始當天選擇離職。

綜合日媒報導，這名20多歲的幼教師在2020年4月至2023年8月之間，每周到市外酒店進行陪酒服務2次，每月可獲約20萬元收入。然而做過就會留下痕跡，儘管她已在去年8月辭去兼差，今年1月仍被人匿名舉發導致曝光。

幼教師表示，她從學生時代開始就在這家酒店工作，雖然在進入幼兒園任職後一直想辭職，但老闆一直婉留她、拜託她繼續工作，她實在無法狠心拒絕。此外也表示這些額外收入她有誠實報稅。

由於市立幼兒園職員為公務人員，有禁止兼差、不得傷害信用或造成整體不名譽的行為，故當局在調查後對她處以停職6個月的處分，不過該名幼師在處分當天決定自願離職。

郡山市人事課表示，未來會對人員加強教育，避免類似情況再發生。

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