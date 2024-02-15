「兼職陪酒」3年半被抓包 20歲幼教師無奈：老闆一直拜託我
近期日本一名在市立幼兒園工作的幼教師，被抓包兼職陪酒小姐逾3年，每月額外收入約20萬日圓（約新台幣4.5萬），但因違反市幼規定，被處以停職半年的處分，而當事人在處分開始當天選擇離職。
綜合日媒報導，這名20多歲的幼教師在2020年4月至2023年8月之間，每周到市外酒店進行陪酒服務2次，每月可獲約20萬元收入。然而做過就會留下痕跡，儘管她已在去年8月辭去兼差，今年1月仍被人匿名舉發導致曝光。
幼教師表示，她從學生時代開始就在這家酒店工作，雖然在進入幼兒園任職後一直想辭職，但老闆一直婉留她、拜託她繼續工作，她實在無法狠心拒絕。此外也表示這些額外收入她有誠實報稅。
由於市立幼兒園職員為公務人員，有禁止兼差、不得傷害信用或造成整體不名譽的行為，故當局在調查後對她處以停職6個月的處分，不過該名幼師在處分當天決定自願離職。
郡山市人事課表示，未來會對人員加強教育，避免類似情況再發生。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言