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裸女大鬧機場影片瘋傳！脫衣怒吼、連環抓警察下體 驚揭心酸原因

香港01／ 撰文：布萊恩
牙買加機場發生一名患有躁鬱症的遊客脫衣大鬧事件。示意圖／ingimage
牙買加機場發生一名患有躁鬱症的遊客脫衣大鬧事件。示意圖／ingimage

牙買加機場發生旅客大鬧事件！網上瘋傳1段影片，見到有外國女旅客在機場登機櫃枱排隊時，疑與朋友爭吵，竟激動得脫到全裸露出下體和胸部，多次做出猥褻動作，又拿起地上雜物擲向人群，並嘗試襲擊警察下體，最終警察合力壓制女遊客上手扣，結束鬧劇。女遊客最終罰款5.2萬美元（約新台幣163萬元），揭開更多心酸背景。

綜合外媒報道，事發1月23日上午11時許，地點在牙買加蒙特哥貝（Montego Bay）桑斯特國際機場。據指，該女旅客本身是牙醫，來自美國拉斯維加斯，她排隊等候到登機櫃枱辦理手續時與朋友爭吵，脫光衣服全裸大鬧機場。

從網上流傳約3分鐘影片見到，該女子躺在機場地上，已脫掉內褲露出下體，上身雖然仍穿着綠色內衣，但胸部完全露出，與全裸無異。

女子奇怪行徑引來路人圍觀，機場警察也上前了解，女子卻突然站起來，拿背包、鞋子等雜物擲向人群。警察見狀制止，女子竟回身衝前使出連環「龍爪手」襲向警察下體位置，幸警察及時擋開力保不失。

「抓鳥」不成，女子向警察爆粗怒吼，又用雙手摸自己下體做出猥褻姿勢。最終警察合力把女子壓在地上鎖手扣，結束鬧劇。女子送院治療，據指她本身患有躁鬱症等精神疾病。

女子事後被捕，依拒捕、擾亂治安及猥褻暴露罪受審。她承認控罪，法院判罰款5.2萬美元（約新台幣163萬元）。

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文章授權轉載自《香港01》

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