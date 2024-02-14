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單親媽想再婚 男友嫌棄小孩提離譜條件…網批冷血

香港01／ 撰文：喬納森
一位單親媽想再婚，男友卻提出離譜要求。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。
一位單親媽想再婚，男友卻提出離譜要求。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。

馬來西亞有名單親兩寶媽打算再婚，以為遇到真愛，可是男友開出離譜條件，婚後要將她的一對年幼子女，送進孤兒院或宗教學校，周末才去探望他們，因他不想帶著過往的記憶生活。單親媽的好友感到十分震驚，遂與單親媽談論此事，她更將兩人的對話截圖公布在網上，引來不少網民鬧爆該名男友，並勸單親媽不要放棄孩子。

綜合外媒報導，這名單親媽育有分別4歲及7歲子女，她恢復單身已3年，與現任男友感情穩定，她有意再婚。可是男友卻提出離譜要求，建議她將孩子送進孤兒院或宗教學校寄宿，周末才去探望他們。

這名單親媽的友人看不下去，於是向單親媽提出疑問，她更將兩人的對話截圖放在社交平台發布。原PO指曾問這位單親媽，男方為何會提出這麼荒謬建議，以及她是否同意，這位單親媽回覆指男友想在婚後與她重新開始，不想被過去的回憶牽絆，而男方現正等候她的決定，她一答應便馬上提親。

原PO亦好心相勸單親媽，與其與一個不接受自己孩子的男人結婚，不如繼續單身，「你已單身3年，為何不能再延長3年？馬來西亞有數百萬的好男人，有處男，也有鰥夫，如果遇到這樣的惡魔，應該離開他」。

貼文一出引來不少網民熱議，有網民指「孩子是無辜」、「不要拋棄孩子」、「男友很冷血」。

對此，不少網民也表示，孩子是無辜的，勸這位單親媽媽不要拋棄孩子，也有網民抨擊該名男友很殘忍。還有網友分享自己母親自26歲就開始單身，靠當橡膠農獨自撫養4名孩子長大，「我的母親說，女人有了孩子，就不用再結婚了，努力工作養家糊口。很欣慰我們的家庭很幸福」。

單身 子女 男友 結婚 馬來西亞

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