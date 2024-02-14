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網傳疑似越南正妹檢察官性愛片...事主未承認 一原因下場仍悲慘

香港01／ 撰文：喬納森
鄧黎瓊江常在社群高調分享日常生活，她喜歡購物、旅遊。（翻攝自中國報）
鄧黎瓊江常在社群高調分享日常生活，她喜歡購物、旅遊。（翻攝自中國報）

擁有甜美外表及才華洋溢的24歲越南檢察官鄧黎瓊江，因在大學修讀法律期間參加選美而成名，一向在社交媒體高調分享生活。可是自去年10月，網路上流傳標題寫著「檢察官瓊江片段」的15分鐘性愛影片，在畫面中有年輕女子與男子發生親密行為，雖然事主一直沒有回應是否片中人，但她的上司卻以片中男子並非其丈夫為由，指控她出軌，她被迫辭去職位，並與丈夫離婚。

綜合外媒報導，現年24歲的鄧黎瓊江畢業於河內檢察大學法學院，是校內有名校花，她於2018年曾參加全國法律系正妹選拔賽，儘管最終20強止步，未能勝出，但已吸納不少粉絲及知名度，當時她接受媒體採訪時表示，「想參加更多才藝比賽，以提升自己的外表和個性內涵，不想浪費青春」。

檢察長以片中男子並非鄧黎瓊江的丈夫為由，指控她出軌，她被迫辭去檢察官一職，同時與丈夫離婚。（翻攝自星島網）
檢察長以片中男子並非鄧黎瓊江的丈夫為由，指控她出軌，她被迫辭去檢察官一職，同時與丈夫離婚。（翻攝自星島網）

擁有甜美外貌、才華出眾的鄧黎瓊江，不但是學霸，也常在社群高調分享日常生活，她喜歡購物、旅遊。

可是，去年10月網上有段影片瘋傳，標題是「檢察官瓊江片段」、「當今最傑出的女孩」的15分鐘性愛影片。從影片可見，有1名年輕女子與男子在酒店房間內有親密行為，吸引逾百萬網民關注事件。

對於被指是性愛影片女角，鄧黎瓊江一直沒有回應是否片中人，但依舊面臨被「炒魷魚」命運，因檢察長以片中男子並非鄧黎瓊江的丈夫，以她出軌為由，她被迫辭去檢察官一職，同時與丈夫離婚。

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文章授權轉載自《香港01》

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