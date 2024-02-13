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驚見丈夫前女友出席婚禮 公公當場透露1句心聲 新娘大感崩潰

香港01／ 撰文：田中貴
婚禮上老公前女友不僅受邀出席，公公更指前女友才是兒子的「真命天女」，令新娘大感崩潰。示意圖／ingimage
婚禮上老公前女友不僅受邀出席，公公更指前女友才是兒子的「真命天女」，令新娘大感崩潰。示意圖／ingimage

結婚當然是人生其中1個開心時刻，但如果稍有問題，立即由天堂跌落地獄。馬來西亞1名新娘結婚當日，男方家人竟然邀請丈夫的前女友出席，甚至在拍攝全家福合照時，公公更向兒子前女友說「我兒子身邊的人應該是你」，令新娘大感傷心。網友批評「丈夫當時應該捍衛太太的尊嚴」、「前女友本身都不應該出席」、「證明夫家好人極有限」。

女醫生黛安娜（Farra Diana）在社交平台X（前稱Twitter）分享1則匿名投稿，有新娘表示日前結婚，席間見到丈夫的前任女友出席婚禮，和男方家人表現熟絡，相信是他們邀請，新娘不得不強顏歡笑。

去到雙方家庭大合照時，男方家人拉住丈夫前任女友，希望一起合照，慶幸對方婉拒，但他們並不罷休，拉住新郎、前女友和新郎父母合照，新娘只能無奈接受。公公更向丈夫前女友表示「我兒子身邊的人應該是你才對」，新娘明知公公和婆婆更喜歡丈夫前女友，想不到公公如此直接透露心聲，令她聞言傷心，思考是否結錯婚。

黛安娜慨嘆「希望給予新娘一個擁抱」，以示支持，網民批評「丈夫當時應該捍衛太太的尊嚴」、「前女友本身都不應該出席」、「證明夫家好人極有限」、「遲早離婚」、「當日分手一定有原因，長輩何必強求呢？」。

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文章授權轉載自《香港01》

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