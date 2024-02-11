認為龍不吉祥？「這國家」2024變蝸牛年 另類12生肖曝光

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香港01／ 撰文：洪怡霖
農曆新年到來，但對於中亞國家哈薩克來說，2024年不是龍年而是蝸牛年。圖／ingimage
農曆新年到來，但對於中亞國家哈薩克來說，2024年不是龍年而是蝸牛年。圖／ingimage

農曆新年和生肖並非華人專屬，不同地區對生肖的解讀也各有趣味，例如對於中亞國家哈薩克來說，2024年不是龍年而是蝸牛年。這些改變可能令華人感到驚訝，因為他們這樣做的原因可能是認為龍不吉利。

哈薩克是一個中亞國家，在他們的傳統文化中，也有類似於生肖的概念。他們的傳統生肖系統與中國的十二生肖有所不同。哈薩克人的十二生肖分別是鼠、牛、獵豹、兔、蝸牛、蛇、馬、綿羊、猴、雞、狗和野豬。

哈薩克國際通訊社引述民俗學家波拉特波派吾勒說，按照哈薩克人傳統的生肖紀年法和曆法來說，實際上現在還沒有正式進入十二生肖中的蝸牛年，3月21日至22日是黑夜與白晝時長對齊的日子，那才是正式進入蝸牛年的日子。

至於哈薩克在生肖中不用龍的原因，在網上擁有48萬名追蹤者的Facebook專頁「怪奇事物所 Incrediville」表示，因為哈薩克人認為龍不是什麼好東西，因此把龍年主角換成形象更好的蝸牛，屬龍的人去到哈薩克馬上變成屬蝸牛。

哈薩克人認為龍不是好東西，因此把龍年主角換成形象更好的蝸牛。圖／ingimage
哈薩克人認為龍不是好東西，因此把龍年主角換成形象更好的蝸牛。圖／ingimage

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文章授權轉載自《香港01》

哈薩克 生肖 蝸牛 龍年

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