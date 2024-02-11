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學生時代胖到85公斤！寫真偶像「1念頭」力拚甩肉 消風模樣超魅惑

聯合新聞網／ 綜合報導
今年20歲的河合遙為了減重下足功夫，光是在疫情期間就甩肉35公斤。圖／取自X@kawai__haruka
今年20歲的河合遙為了減重下足功夫，光是在疫情期間就甩肉35公斤。圖／取自X@kawai__haruka

俗話說「女大十八變」，不少女孩子學會打扮後越變越漂亮，與小時候的模樣大不相同。近日，一名中日混血的寫真偶像分享過去學生時代曾胖到85公斤，後來被「1念頭」激勵，決心踏上瘦身減肥之路，光是疫情期間就成功減掉了35公斤，找回苗條的身材曲線。她也在網路上曬出自己的「消風對比照」，巨大的差異也讓網友們驚呼連連。

今年20歲的河合遙（河合はるか）是中日混血兒，就讀大學一年級的她同時也是一名寫真偶像，拍攝過許多類型的作品。日前，河合遙在社群平台X（原名為推特）上分享自己過去的照片，只見當時就讀高中一年級的她身高為166公分，體重則來到85公斤，活潑、圓潤的模樣相當可愛，卻與現今纖細的模樣呈現巨大反差。

河合遙分享自己的「消風對比照」，在網路掀起熱烈討論。圖／取自X@kawai__haruka
河合遙分享自己的「消風對比照」，在網路掀起熱烈討論。圖／取自X@kawai__haruka

河合遙在貼文中表示，當高一的自己意識到時，體重已增加了不少，當時她突然閃過一個念頭，若到了40多歲自己還是這個樣子，會不會根本還沒結婚，甚至坐在電視機前吃洋芋片。因為覺得這樣的未來太糟糕，促使河合遙下定決心節食、減肥，憑著持續不間段的努力，讓她成功在疫情期間減下約35公斤，身材大消風，成為49公斤的窈窕淑女。

「消風對比照」曝光後，隨即在網路掀起討論，許多人看到後驚嘆「妳真的是努力的天才」、「乍看之下還以為是另一個人，變化超大」、「這故事真的太立志了，為妳感到高興，妳真的很漂亮」，也有網友大讚河合遙無論現在或過去都相當有魅力，「真的太強了，但是妳一直都很可愛」、「天啊！小遙學生時代也非常可愛」。

日本 模特兒 減肥

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