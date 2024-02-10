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A片劇情真實上演！知名AV帝王擁7辣妻 「每天換人睡」縱慾生活曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
被稱為墨西哥「色情之王」的馬林，日前宣布愛巢即將再迎來4名新的老婆。 圖／擷自IG＠alexmarinmex
被稱為墨西哥「色情之王」的馬林，日前宣布愛巢即將再迎來4名新的老婆。 圖／擷自IG＠alexmarinmex

被稱為墨西哥「色情之王」的馬林（Alex Marin），自從2021年宣布與3名女性伴侶建立多角戀關係後，在全球聲名大噪。如今馬林又表示，將再迎娶4名嬌妻進愛巢，自豪「自己一周中的每一天都有一名妻子」，彷彿AV情節真實上演，引來不少爭議。

根據英媒「每日星報」報導，這位世界知名的AV帝王馬林在Instagram上擁有逾77萬名粉絲，經常發與3名妻子的合照秀恩愛。不過他也坦言，妻子間的嫉妒有時會引起問題，因此儘管法律上的合法妻子是米雅·馬林（Mia Marin) ，他仍將每位情人都稱為老婆。日前馬林也宣布，愛巢即將再迎來4名新的「老婆」。

馬林與妻子們不僅是多邊戀愛關係，同時也是工作上的合作夥伴，米雅經常在馬林的作品中擔任主角，但她將要告別棲身10年的AV產業了。馬林另外2名妻子為蒙特思（Giselle Montes）與拉米瑞茲（Yamileth Ramirez），其中，他與蒙特思育有1女。不過，馬林拒絕透露新的4名妻子身分，僅簡單表示，「我因擁有3名妻子而出名，現在我有了7名，隨著時間的推移，大家會認識她們的」。

對於一次擁有7名辣妻這件事，馬林坦言非常高興，自豪1周有7天，而自己每天都有不同妻子輪流陪伴，同時，馬林也不排除愛巢的成員會繼續增加。

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