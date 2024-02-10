天然的還不夠？網美擁H罩杯想再升級 拔罐隆乳驚成「巨峰葡萄」

以天然H乳著稱的日本寫真網美macca，日前才因在台灣餐廳公然掀開上衣，大露胸前風光引起爭議。近日又在社群平台上PO出疑似「拔罐隆乳」照，想幫自己的傲人雙峰再升級，又掀一波話題。

macca因大尺度而為人熟知，前陣子受邀來台參加「TSE台灣寫真博覽會」，也因在餐廳用餐時掀起上衣，「胸前敞開」露出姣好身材，引起大批鄉民暴動。

有在關注macca（まっか）的粉絲，多數對她的大膽裸露已見怪不怪。不過，macca 7日在社群平台「X」發布的一則貼文，倒是讓不少網友嚇壞了。只見她雙乳被拔罐器材緊緊吸住，本因呈現人體自然膚色的胸部，被真空拔罐器吸成了「兩球紫黑色」，macca興奮分享這是朋友介紹的豐胸沙龍，可以透過拔罐的方式隆乳，「這是我第1次做，所以還沒有確切的成果，但頂部已經長大了1公分」。該貼文曝光後累積了逾22萬人次瀏覽量。

針對macca拔罐隆乳的行為，許多網友直言，「看起來很痛苦…」、「到底發生了什麼事？」、「看到充血很可怕」、「這是在開玩笑？」、「顏色有點嚇人」、「光是看著就讓人心疼」。另外，也有粉絲留言支持macca，「我很欣賞macca的胸部」、「顏色太棒了！」、「對美的追求本來就是艱難的」、「會變大的！」

事實上，過去曾有整形外科醫師說明，這種類似中醫拔罐原理的豐胸法，持久性不高且有色素沉澱、血管擴張、組織缺陷及真皮龜裂等副作用，所以還是少試為妙，建議女性嘗試前最好再想清楚點。