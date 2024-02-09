絕美辣師限制級課輔「敞開胸襟」誘惑11歲童歡愛 母見鹹濕對話氣炸

25歲俄羅斯教師安娜（Anna Plaksyuk）近日遭控涉嫌誘拐一名11歲小學生，放學期間在教室進行「特殊課後輔導」，包含彼此擁吻、互摸私處及乳房。全案因男童母親意外發現師生2人的簡訊內容而曝光，其中還包括多張大尺度裸照，其鹹濕程度令她髮指。該教師除了無法再執教，目前還將面臨最高20年牢災。

根據英媒「每日星報」報導，安娜3年前才考取教師執照，並任教於列寧格勒州托克索沃一所小學，自2023年11月起開始與11歲學童發生不當行為。安娜會趁放學時間，將男童反鎖在教室內，進行限制級課後輔導，「輔導內容」包含接吻、觸摸下體，並大方露出乳房讓男童撫摸，誘惑對方與自己歡愛，目前警方仍在調查雙方是否有發生更進一步的性行為。

安娜與男童頻繁透過簡訊交流，不僅單純彼此互訴愛意，據了解，男童對安娜一見鍾情，兩人的對話十分鹹濕不雅，還會互相交換裸照。這段不倫關係直到男童母親今年1月31日看見兒子簡訊內容，並通知校方與警察後才停止。

不倫戀曝光後，安娜隨即因對未成年出手被逮捕，律師伊利亞（Ilya Rusyaev）表示，在俄羅斯針對兒童的犯罪行為會受到非常嚴厲的懲罰，因此安娜很可能被判處最高20年刑期，「她的行為違反了職業道德，且與教育活動毫不相關，會對兒童造成心理創傷」。列寧格勒洲調查委員會也指出，刑事案件已經立案，目前正在查明這起不倫戀的所有情況。