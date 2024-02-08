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人妻偷看丈夫手機 驚見「約不同女生吃飯」卻指向同一結局

香港01／ 田中貴／報導
人妻偷看丈夫手機，發現對方暗中相約數名女生出去吃飯，不排除丈夫試圖出軌，但遭所有人拒絕。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
人妻偷看丈夫手機，發現對方暗中相約數名女生出去吃飯，不排除丈夫試圖出軌，但遭所有人拒絕。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

不少人都希望伴侶對自己保持忠誠，關係才能一直走下去。日本1位人妻在網上透露，以前曾經翻查丈夫手機，發現他邀請數名女生外出吃飯，不排除丈夫試圖出軌，但全部「被打槍」，直言心情難以形容。帖文引起超過800萬人點閱，網友紛紛留言指「擺明漁翁撒網，破壞信任」、「離婚吧」、「向他分享感受，互相理解，將是重建信任的一步」。

人妻上月21日在社交平台X（前稱Twitter）發出帖文，承認自己多年前偷看老公的手機，見到對方分別透過LINE暗中相約數名女生出去吃飯，但遭所有人拒絕，讓她覺得難以言喻。

帖文至今吸引超過800萬人次點閱，網友先後留言指「擺明漁翁撒網，破壞信任」、「離婚吧」、「向他分享感受，互相理解，將是重建信任的一步」、「樓主的信任有否因而動搖？ 嘗試整理你的情緒，並和丈夫好好溝通吧」，亦有人追問如何應對。

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文章授權轉載自《香港01》

丈夫 出軌

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