明明披薩多是圓形…為何外帶紙盒卻是方的？內行解謎驚呆網友

披薩店遍布全球各地，受到不少民眾喜愛，常見做法是在圓麵餅皮上覆蓋番茄醬、起司及其他配料，經由烤爐烤製而成。不過你知道為何明明披薩都是圓形，外帶紙盒卻都製成方形嗎？外國一名TikTok用戶便拍攝了影片解釋背後原因，真相曝光引來不少網友驚呼。

根據外媒「鏡報」報導，一名網友在TikTok分享一支影片，他指出，有些人會好奇「如果披薩是圓形的，那盒子不應該也是圓形的嗎？」他解釋，實際上圓形紙盒的設計早已存在超過15年了，只是披薩店通常不喜歡使用圓盒。

原PO進一步說明，披薩店不使用圓盒的原因與成本有關，因為圓形紙盒需使用好幾塊紙板，且難以堆疊，但方形盒子只需要1張紙板即可成形，換言之對店家而言，方盒的生產成本會更低。

這個關於披薩的意外發現，震驚不少網友，還有人開玩笑表示，披薩最神秘的其實是「盒子是方的，披薩卻是圓的，然後還要切成三角形」。