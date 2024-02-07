快訊

英鋼琴家樂意訪台 槓上陸客爆紅曝心情：都覺得我是台灣公民了

大樂透頭獎7連摃！獎金累加至2.4億元 春節大紅包開出18組

墾丁飯店小年夜1晚價格讓他嚇歪 網友嘆：難怪大家要出國

明明披薩多是圓形…為何外帶紙盒卻是方的？內行解謎驚呆網友

聯合新聞網／ 綜合報導
披薩作為義大利特色美食，在全球各地都受到不少人喜愛，但很少有人知道為何披薩盒是方形的，裡面的披薩卻是圓形。 情境示意圖。圖／Ingimage
披薩作為義大利特色美食，在全球各地都受到不少人喜愛，但很少有人知道為何披薩盒是方形的，裡面的披薩卻是圓形。 情境示意圖。圖／Ingimage

披薩店遍布全球各地，受到不少民眾喜愛，常見做法是在圓麵餅皮上覆蓋番茄醬、起司及其他配料，經由烤爐烤製而成。不過你知道為何明明披薩都是圓形，外帶紙盒卻都製成方形嗎？外國一名TikTok用戶便拍攝了影片解釋背後原因，真相曝光引來不少網友驚呼。

根據外媒「鏡報」報導，一名網友在TikTok分享一支影片，他指出，有些人會好奇「如果披薩是圓形的，那盒子不應該也是圓形的嗎？」他解釋，實際上圓形紙盒的設計早已存在超過15年了，只是披薩店通常不喜歡使用圓盒。

原PO進一步說明，披薩店不使用圓盒的原因與成本有關，因為圓形紙盒需使用好幾塊紙板，且難以堆疊，但方形盒子只需要1張紙板即可成形，換言之對店家而言，方盒的生產成本會更低。

這個關於披薩的意外發現，震驚不少網友，還有人開玩笑表示，披薩最神秘的其實是「盒子是方的，披薩卻是圓的，然後還要切成三角形」。

@factbuddy21

Why Pizza Boxes Aren't Round 🤨 #why #pizzabox #pizza #fyp #fypシ #viral #viralvideos #trending #viral_video #trendingvideo #factbuddy21

♬ original sound - FactBuddy - FactBuddy

TikTok 披薩

延伸閱讀

70歲乾爹老當益壯！櫻花妹下海激戰10次「才知錢難賺」 曝外國男最愛日女1特點

女大生曝情趣酒店兼職遇「床上噴射屎尿」 還目睹1場景：對人類失去信心

相關新聞

女大生曝情趣酒店兼職遇「床上噴射屎尿」 還目睹1場景：對人類失去信心

除了有些情侶會去汽車旅館替感情增加情趣，不少有著外遇等不倫關係的人，也會選擇去情趣酒店偷情。近期一名日本女大生便分享了在情趣酒店兼職的見聞，除了滿房穢物、在走廊激戰的房客，她更在目睹「可怕的一幕」後，感嘆「對人類失去了信心」。

明明披薩多是圓形…為何外帶紙盒卻是方的？內行解謎驚呆網友

披薩店遍布全球各地，受到不少民眾喜愛，常見做法是在圓麵餅皮上覆蓋番茄醬、起司及其他配料，經由烤爐烤制而成。不過你知道為何明明披薩都是圓形，外帶紙盒卻都製成方形嗎？外國一名TikTok用戶便拍攝了影片解釋背後原因，真相曝光引來不少網友驚呼。

科幻高地的魔幻日常？蒙塵的雨果獎與「不符資格」爭議

去年10月，歷史悠久的世界科幻大會（World Science Fiction Convention，簡稱Worldcon）第一次在中國舉辦，地點選在被稱為「中國科幻高地」的成都。歷屆科幻大會重頭戲「雨果獎」（Hugo Award）頒獎典禮，也在10月21號晚上舉行，在頒發的十幾個獎項中，海漄（本名秦舟）以《時空畫師》贏下「最佳中短篇小說獎」，成為繼劉慈欣在2015年以《三體》第一部獲得「最佳長篇小說獎」、郝景芳在2016年以《北京折疊》獲得「最佳中短篇小說獎」之後，第三位獲得雨果獎的中國科幻小說家。頒獎時並由劉慈欣親自將獎盃交給海漄，頗有薪火相傳的意象。

2寶媽愛翻垃圾 自爆靠翻垃圾1年賺進300萬元

美國馬里蘭州一名2寶媽近期分享自己的賺錢妙招，直言自己喜歡「翻垃圾」從裡面挖寶。雖然這種習慣有點奇怪，卻為她賺進不少「零用錢」，平均每年大約可靠此獲取10萬美元（約新台幣313.9萬）。

女子翻12年前舊照驚見「老公同框」 網友：命中注定

馬來西亞一名網紅日前在整理舊照時，意外發現自己的老公在12年前就曾和自己同框合照，她驚訝地將照片PO上網路，引發網友熱議，認為兩人真的是命中注定。

金龜婿丈夫卻是外遇慣犯 人妻忍痛離婚「意外比想像中好多了」

結婚被認為是終身大事，然而，如果婚姻生活出了什麼大問題，讓雙方感情已經無法修補，那麼對個人而言，只會是一種負擔而已。在這種時候，直接選擇離婚斬斷孽緣，或許還會讓人過得比較自在。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。