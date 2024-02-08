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銀髮族也有小圈圈！ 75歲婦排擠85歲嬤「裝年輕又好色」
俗話說「江山易改，本性難移」，有些人雖然長了年歲，增加了許多見識，但有一些性格上的缺陷，卻未必能夠有所改善。有一位經常與高齡者接觸的日本女性，就從這些銀髮族的群體中，看到了令她擔憂的事情。
根據日本媒體「FORZA STYLE」報導，一位化名小岩井和美的48歲女性，在一個區民的體育館工作。該體育館開設許多定期教學，而最近有不少課程是針對高齡者。很多銀髮族為了活動筋骨，維持身心健康，都紛紛報名這些課程。
這些參加課程的人，約落在60到90歲，且高達9成都是女性，剩下1成才是男性。她們都還有相當的活力，讓小岩井看著感到十分欣慰。其中，有一位叫做初江75歲女性，可說是團隊的領導，帶著領袖般的氛圍。
另外團隊中，還有一位叫做高子的85歲女士。高子經常和男性一起，不時露出微笑，結果被初江帶頭排擠，認為她裝年輕、好色。儘管不是直接公開說，但小岩井卻不時偷聽到，她們在背後議論高子的不是。雙方彼此之間雖然沒有大衝突，卻處在冷戰關係。
小岩井認為，高子本人再婚，丈夫足足小她15歲，對其他女性而言，高子丈夫幾乎和她們的兒子一樣大，也成為她受到攻擊的原因。這也讓小岩井很感慨，雖然看著她們，會認為自己以後應該能健健康康的，但卻擔心起自己的將來，會不會也遇到類似的事情。
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