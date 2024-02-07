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影／限時30分鐘！日本牧場辦「挖洞大賽」 埋管業者挖3.2米抱走冠軍

聯合新聞網／ 綜合報導
日本成田夢牧場自2001起就開始舉辦「全國挖洞大賽」。圖擷自成田ゆめ牧場
日本成田夢牧場自2001起就開始舉辦「全國挖洞大賽」。圖擷自成田ゆめ牧場

「挖洞」這件事說起來容易，但如果要在有限的時間，挖出一定深度的洞穴，需要相當的功夫和技巧。位於日本千葉縣的「成田夢牧場（成田ゆめ牧場）」，近來就聚集了全日本的挖洞好手，舉辦一場特別的「挖洞大賽」，比誰能在短時間內挖出夠深的洞穴。

根據日本媒體「讀賣新聞」報導，成田夢牧場從2001年開始就舉辦過挖洞大賽，今年已經是第22屆。但過去幾年碰到疫情，縮短了比賽時間。本屆則恢復到往年賽制，比賽各參賽隊伍在30分鐘內，能夠挖出多深的洞穴。

這場比賽辦在牧場內的農田及露營場，一共吸引了161支隊伍，合計約900人參賽。比賽分成不分成員的「一般競技部門」，限定女性成員的「女士部門」及針對小學以下的「孩童部門」。每支隊伍分別使用鏟子、繩子、桶子和梯子等道具，全程戴著安全帽挖洞，如果使用指定以外的道具，則會喪失參賽資格。

今年最後比賽結果，由來自埼玉縣瓦斯配管業者「曉工業」隊伍，挖出3公尺22公分的洞拿下冠軍，也是此團隊第九次奪冠。代表成員表示，平常工作時就經常需要挖洞，而比賽當天天氣不佳，反而對他們來說是個機會，並且宣布明年也會參賽，目標擺在拿下第十座冠軍。

日本 牧場

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