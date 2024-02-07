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金龜婿丈夫卻是外遇慣犯 人妻忍痛離婚「意外比想像中好多了」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本女性當初以為嫁給金龜婿，但對方卻有外遇的習慣。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本女性當初以為嫁給金龜婿，但對方卻有外遇的習慣。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

結婚被認為是終身大事，然而，如果婚姻生活出了什麼大問題，讓雙方感情已經無法修補，那麼對個人而言，只會是一種負擔而已。在這種時候，直接選擇離婚斬斷孽緣，或許還會讓人過得比較自在。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名美花的女性，30歲時和一位大她12歲的男性結婚。丈夫是一位收入相當優渥的人，因此美花身邊的親友非常羨慕她，認為她找到了一個金龜婿，美花也因此感到相當有面子。

然而美花沒說的是，就在她和丈夫交往的這一年間，其實就發現對方有劈腿的習慣，甚至曖昧對象還不只一位。只是考慮到丈夫的條件，讓美花認為或許結了婚，一切都會順利。然而，丈夫婚後仍不改出軌行為，甚至有一次丈夫的外遇對象，還直接從IG帳號傳訊息，要美花立刻離婚。

小三的舉動讓美花實在忍受不住，於是向丈夫攤牌。丈夫坦然表示確實有外遇行為，卻說以為美花是「能夠忍受丈夫外遇的人」。丈夫雖然承諾會和對方離婚，但日後美花卻在IG上，依然看到小三和丈夫的合照，而且對方又再一次地出言挑釁美花。

這讓美花總算是受不了，決定和丈夫離婚，並且聘請律師，拿到自己應有的慰問金。本來美花擔心離婚後的生活該怎麼辦，結果發現就此不需要擔憂丈夫出軌的事情，反而讓日子過得相當安心，離婚後的心情比想像中好上太多，慶幸自己做出選擇。

丈夫 離婚

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