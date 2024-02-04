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泰人妻繼承千萬遺產遭夫勒斃棄屍 警驗屍驚見「喉嚨貼撲克牌」

香港01／ 田中貴
泰國發生殺妻命案，一名約3年前繼承亡夫1300萬泰銖（約新台幣1142萬元）遺產的女子與一名瑞士男子再婚，早前突然失蹤20多天，警方便向人夫進行5小時盤問，最後對方承認案發時正和妻子發生爭執，不慎將她勒斃，照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage
泰國發生殺妻命案，一名約3年前繼承亡夫1300萬泰銖（約新台幣1142萬元）遺產的女子與一名瑞士男子再婚，早前突然失蹤20多天，警方便向人夫進行5小時盤問，最後對方承認案發時正和妻子發生爭執，不慎將她勒斃，照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage

泰國發生殺妻命案。一名約3年前繼承亡夫1300萬泰銖（約新台幣1142萬元）遺產的女子再入情場，與一名瑞士男子再婚，早前突然失蹤20多天，引來各界關注。警方對案件展開調查，雖然見到人夫表現得憂心忡忡，但仍覺得他十分可疑，加上對方被沒收護照後嘗試取回，嫌疑愈來愈大，於是向他進行5小時盤問，最後人夫承認案發時正和妻子發生爭執，不慎將她勒斃，同時供出棄屍地點。警方隨後發現遺體喉嚨深處位置竟然貼有1張紅心11的撲克牌，懷疑並非一時衝動誤殺，繼續扣留嫌犯調查。

46歲泰國女死者奧拉泰（Orathai Posee-ngarm）早年和一名瑞士男子結婚，2021年喪夫，遺下1,300萬泰銖（約新台幣1142萬元），由她獨自繼承。隨後她認識另一名53歲瑞士男子羅蘭（Roland），2人隨後結婚，約2年前由瑞士搬到泰國，一直住在呵叻府（Nakhon Ratchasima）。

奧拉泰本年1月8日起突然失蹤，家人於是四處尋找，更有親友報稱被奧拉泰附身，內容未知真偽。至1月10日，親友發現奧拉泰的電動自行車，懷疑她失蹤，同日報警求助。

警方追查奧拉泰下落，甚至派出蛙人潛到奧拉泰住所附近湖泊尋人，但沒有發現，警員詢問羅蘭共7名親友，羅蘭承認當日和妻子發生爭執，內容包括羅蘭計劃前往芭達雅探望一名罹癌的朋友，奧拉泰走出屋外，之後失去蹤影，估計出去玩牌。到了1月9日，羅蘭獨自駕車前往芭達雅探望朋友。

警方翻查監視器，見到有人當晚駕駛電動自行車離開家門，之後徒步走回家，認為羅蘭嫌疑最大，於是沒收其護照，而外界亦有聲音質疑是羅蘭殺妻，但他多次否認，反而聲稱妻子可能逃避賭債而離家出走，他甚至嘗試取回護照，警員於是向羅蘭展開長達5小時盤問，最終他承認殺害妻子。

據了解，羅蘭聲稱當時打算前往芭達雅，但遭妻子懷疑出軌，加上他不滿女方沉迷賭牌，爭執期間一怒之下不小心用手勒斃對方，隨後駕駛電動自行車將遺體遺棄距離住所至少3公里、一片荒涼的粟米田中，但未埋進土裡，之後便前往芭達雅。

警方按照指示前往粟米田，見到遺體未被埋葬，雖然衣物整齊，但屍身已經腐爛，剩下皮膚和骨頭，警員同時在遺體喉嚨深處發現1張紅心11的撲克牌，而且用膠帶貼住，和羅蘭最初供稱意外勒斃妻子的口供有矛盾。警方目前仍然扣留羅蘭，暫時尚未提出指控，但不排除控告謀殺或更加嚴重的罪名，死者父親則譴責女婿的殘暴行為，希望對方得到應有的懲罰。案件引來當地媒體追訪，嫌犯的全名有待公布。

警方在粟米田發現遺體，並在遺體喉嚨深處發現1張紅心11的撲克牌，而且用膠帶貼住，和嫌犯最初說意外勒斃妻子的口供有矛盾。圖／擷自《香港01》
警方在粟米田發現遺體，並在遺體喉嚨深處發現1張紅心11的撲克牌，而且用膠帶貼住，和嫌犯最初說意外勒斃妻子的口供有矛盾。圖／擷自《香港01》

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文章授權轉載自《香港01》

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