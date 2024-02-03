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日本粉絲不埋單？紅髮艾德一彈吉他「觀眾全跑光」 喵皇擺臉色怒瞪反被讚可愛

聯合新聞網／ 綜合報導
英國歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）到貓咪咖啡廳舉辦小型演唱會，不料台下喵皇完全不埋單，不僅光速逃離現場，甚至擺臉色怒瞪。圖／取自Instagram@teddysphotos
英國歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）到貓咪咖啡廳舉辦小型演唱會，不料台下喵皇完全不埋單，不僅光速逃離現場，甚至擺臉色怒瞪。圖／取自Instagram@teddysphotos

英國暢銷歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）世界巡迴演唱會落腳台灣，今（3）晚將在高雄世運主場館開唱，許多粉絲都興奮不已。然而，觀眾之間似乎存有「溫度差」？近日一段影片在網路上掀起熱議，只見紅髮艾德單獨為「日本粉絲們」舉辦小型演唱會，沒想到他才剛撥動琴弦，「觀眾們」竟光速跑光，徒留紅髮艾德一個人在台上，讓他不禁露出落寞神情。

紅髮艾德世界巡演到訪許多國家，1月27日、1月31日接連在日本大阪與東京開唱，途中他也到日本當地的貓咪咖啡廳採點，更在店內直接辦起演奏會，想與喵喵們共享幸福時刻。可惜的是，「日本的觀眾們」似乎不吃這一套，只見紅髮艾德才剛用吉他彈出音樂，正在用餐的主子們頭也不回地火速奔離現場，只有一隻顧著吃的貓咪留下，一旁不甘吃飯被打擾的喵皇還怒瞪抗議，畫面相當逗趣。

有趣的影片也被紅髮艾德分享到Instagram，他也在貼文中寫道，這次是他的「二次挑戰」，2014年時他也曾在眾貓咪面前現場熱唱，但悲傷的歷史又重複上演，就算過了多年，貓貓觀眾們一聽到他唱歌仍就全數跑光，只留下無奈的紅髮艾德在台上。有趣的是，兩次的挑戰都只有一隻死守飯碗的喵皇留下，但牠似乎只顧盤中飧，完全不理會紅髮艾德的現場熱唱，看來並非是死忠粉絲。

紅髮艾德彈奏吉他後身旁的貓咪幾乎全跑光了，只剩「顧著吃飯的觀眾」黑喵留在現場，但牠只在乎碗中的食物。圖／取自Instagram@teddysphotos
紅髮艾德彈奏吉他後身旁的貓咪幾乎全跑光了，只剩「顧著吃飯的觀眾」黑喵留在現場，但牠只在乎碗中的食物。圖／取自Instagram@teddysphotos

接連失敗的挑戰也在網路上掀起討論，日本網友們笑稱「比起音樂，貓咪們更在意食物」、「貓咪果然是吃飯優先啊，這樣子也很惹人疼愛呢」、「紅髮艾德跟貓咪們都超可愛」、「貓咪的表情太可愛了，很像在說『什麼？現在是在幹嘛？』」，也有人推測「我猜是因為吉他的聲音讓貓咪們感到不安」。

Instagram 日本 演唱會 粉絲 紅髮艾德 觀眾 貓咪 高雄市

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