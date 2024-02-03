影／受夠髮際線不斷往後退 男子砸6萬飛土耳其植髮變型男
英國一名男子才年紀輕輕就出現禿頭的情形，為了改變，他特地跟朋友飛到土耳其砸下1500英鎊（約6萬元台幣）動手術。他記錄手術前後的過程拍成影片分享上網，植髮後效果出奇的好，也吸引不少網友點閱。
據《太陽報》（The Sun）報導，里斯（Reece）本來飽受禿頭所苦，雖然他刻意把後面的頭髮留長，但前額的髮際線卻不斷後退，於是讓他決心要植髮解決禿頭問題。他得知土耳其植髮很有名，有很多男人會到土耳其植髮，於是決定跟朋友一起前往。
從里斯的影片中可以看到，有許多男人頭上綁著繃帶一起吃早餐，可見特地去動手術的男性還真不少。他花了1500英鎊動手術，手術後只有1天就能飛回英國休養。
手術過後他必須大量喝水、不能喝酒，甚至也不能有性行為，因為流汗可能會讓他的傷口復原不好。里斯紀錄了十個月來的生髮過程，從畫面中看得出來他對自己的自信也提升不少，影片很快就有超過400萬次點閱，不少網友都稱讚里斯做了最棒的決定。
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