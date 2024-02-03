影／受夠髮際線不斷往後退 男子砸6萬飛土耳其植髮變型男

碰到伴侶拿出戒指盒，打開來看到閃耀動人的戒指，這個瞬間總是讓人又驚又喜。然而戒指盒裡頭，其實不一定只能裝戒指。近來有位日本網友，丈夫給她看的戒指盒中，就裝了一個讓人感到意外的東西，引起許多討論。

2024-02-02 18:11