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恐怖！人妻「下體抹毒」 色誘夫口交圖毒殺反害慘自己 原因曝光
最毒婦人心？巴西1名人妻因為不滿丈夫不肯離婚，竟然狠下心腸在下體私處塗上毒藥，並色誘丈夫口交，意圖毒殺丈夫。狠毒婦人本以為此計萬無一失，詎料丈夫靠近妻子私處時，發覺其下體傳出惡臭即時中止，並要求她到醫院檢查，卻發現其私處已吸收大量毒素，隨時危及性命。事後丈夫計劃起訴妻子謀殺未遂，當地警方則表示，人妻可能面臨謀殺控罪。
愛的反面就是恨？綜合外媒報道，巴西普雷圖河畔若澤市（Sao de Jose Rio Preto）1名人妻多次向43歲丈夫提出離婚都被拒絕，已無法再忍受的她，竟然想用「奇招」毒殺丈夫。
據報人妻把毒藥塗在下體私處，引誘丈夫口交，丈夫不虞有詐靠近妻子私處，卻發覺傳出濃烈異味，擔心妻子身體不適，於是把妻子送到醫院檢查，「毒殺」丈夫計劃以失敗收場。
然而毒殺丈夫不成，人妻反而害慘自己。醫院檢查發現，人妻下體有大量不明毒素，迅速被陰道吸收進入體內，份量足夠危及其性命。人妻唯有承認想透過口交讓丈夫中毒身亡。
人妻事後已接受治療，其丈夫計劃起訴她謀殺未遂；當地警方則指出，人妻可能面臨謀殺控罪。不過，翻查資料，事件早於2013年發生，至近日被翻炒再引起網上熱議。
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文章授權轉載自《香港01》
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