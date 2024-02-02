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遊客遭猴子搶iPhone！繳「贖金」終贖回 網友憂：牠們會以物易物

香港01／ 撰文：桃樂斯
印度有遊客被猴子劫走手機，把飲料當「贖金」向上拋，終令猴子把IPhone棄下，成功「贖回」手機。（Instagram影片截圖）
印度有遊客被猴子劫走手機，把飲料當「贖金」向上拋，終令猴子把IPhone棄下，成功「贖回」手機。（Instagram影片截圖）

這「賊人」真大膽，竟於公眾場合公然搶手機！日前1名遊客到印度旅遊時，在某寺廟不幸被猴子劫走1部iPhone，當時「賊人」逃到高牆上，遊客只好將飲料當作「贖金」向上拋，而猴子拿到飲料後，便直接棄掉手機，遊客才能成功「贖回」電話。片段曝光引來網友指猴子愈來愈聰明，，憂慮有關情況將習以為常，「它們都已經懂得以物易物了」。

Instagram帳號「sevak_of_krsna」發布短片，指事發地點位於印度沃林達文（Vrindavan）1間寺廟。片段可見，一群猴子坐在高牆上，其中1隻猴子手裏緊握着1部iPhone。由於牆壁過高，遊客根本無法靠近，於是他把1罐飲料當作「贖金」拋向上方。第1次猴子沒有拿到，第2次猴子伸手接過飲料後便把手機扔掉，其後直接離開，遊客才成功奪回手機。

不少網友感歎猴子智力，「猴子實在太聰明了」、「牠們都已經懂得以物易物了」，又擔心此情況將更常見。其實去年11月印尼亦有發生類似事件，有女子為了拿回被搶手機，連續交付了2顆果實作為「贖金」給猴子。當時猴子坐在台階上，雙手則抱著1部手機，凝望女子的手袋，疑是想要「一手交一手」。可是猴子接過第1顆果實後，並沒有把手機鬆開，直到拿到第2顆果實，才把手機丟棄離開，

網友形容「牠們已經進化到會做這種事了嗎」、「現在的猴子為了食物，招數真的愈來愈多」。

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文章授權轉載自《香港01》

印尼 印度 猴子

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