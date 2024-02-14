春節吃太肥？日女沒運動僅調整飲食「一年瘦11公斤」 穿衣XL變M號

新春家族團聚，少不了要大吃大喝，肚子裡的脂肪也越堆越多，讓人又得想辦法加把勁減肥。有位50多歲的日本女性，成功在幾乎沒有特別運動的狀態下，只靠著調整飲食，就瘦下十幾公斤，媒體也報導了這位女性的減肥秘方。

根據日本媒體「ESSE Online」報導，化名弓木的52歲女性，減肥的飲食秘訣，在於重視蛋白質和蔬菜的攝取。這位弓木由於喜歡吃麵包，而在吃麵包或其他喜歡的東西之前，會先吃蔬菜和煮雞肉，以便取得飲食的平衡。

此外，弓木本來也非常愛吃甜食。為了克服這個習慣，她將點心換成可可含量在85％以上的巧克力，且雖然是在正餐之間當點心吃，但一天限制只能吃五塊以內，或者乾脆直接喝純可可液。她藉由著這個方法，漸漸擺脫對糖份的依賴。

而吃巧克力的習慣，也謹守三大原則。第一是和熱茶或咖啡一起喝，滿足口腹之慾。第二是選在白天，例如中午或早上吃，極力避免在晚餐後享用。第三是藉由這樣的過程，慢慢減少吃的點心頻率。

靠著這幾招下來，弓木即使沒有運動，體重也從原本的66公斤，減到剩下54.5公斤，衣服尺寸從XL號變成M號，效果非常顯著。