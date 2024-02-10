替優柔寡斷夫出面警告小三 對方卻爆走噴漆痛罵「不倫夫」

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聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本男子把持不住發生一夜情，未料對方卻噴漆報復。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本男子把持不住發生一夜情，未料對方卻噴漆報復。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

有時發生外遇情形，並非是對自己的伴侶有什麼不滿，而是一時把持不住，卻種下自己也難以想像的嚴重後果。近來日本媒體，就報導了一則這樣的出軌案例。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名美和的44歲女性，過去透過朋友的介紹，和一位大她一歲的男性結婚。美和自己不喜歡脾氣暴躁的男性，而丈夫的個性相當溫和，總是在有爭議時打圓場，因此完全符合她的需求。

然而也因為這種個性，讓丈夫有時比較優柔寡斷，結果就釀成意外。有一天，丈夫主動和美和賠罪，說他被一位女性纏上，始終拒絕不了的關係，結果發生了一夜情。丈夫堅持這狀況只發生過一天，並且希望美和能夠出面，制止女方的行為。

於是美和現身向女方警告，結果對方堅稱自己其實和美和丈夫交往半年了，還說中間曾經墮胎過。雖然丈夫則聲稱沒有此事，但對方變得越來越歇斯底里。有一天美和回到家，發現家門竟然被噴漆，寫著「不倫男」、「性暴力」的字眼，立刻調閱監視錄影，得知就是對方的作為。最後只好採取法律途徑，讓律師介入這場紛爭，才總算了結掉這段因為一個晚上把持不住，而產生的孽緣。

丈夫 出軌 日本

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