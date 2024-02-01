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影／一年穿30次的衣服只洗一次！ 英女聲稱「羊毛結構特殊」不會臭

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名環保人士席妮（Cydney）聲稱，為了節約用水，儘管手上這件羊毛衣已穿過20至30次，但她一年內只會將其清洗一次。圖／擷自TikTok「cydney214」
英國一名環保人士席妮（Cydney）聲稱，為了節約用水，儘管手上這件羊毛衣已穿過20至30次，但她一年內只會將其清洗一次。圖／擷自TikTok「cydney214」

大家多久會洗一次衣服呢？近日，據外媒《Daily Mail》報導，英國一名環保人士席妮（Cydney）聲稱，為了節約用水，她一年內只會洗一次羊毛衣，並強調「羊毛具有防汙和防水的作用，即代表用該材料製成的物品都不容易聚集汙垢」。

來自英國薩里郡的席妮表示，自己不只是一名野生動物保育人士，也非常注重環保，她為了節約用水，一年內只會洗一次羊毛衣，平時甚至會將牛仔褲放在冰箱以去除細菌。

日前，席妮在TikTok分享清洗羊毛衣的過程，並透露這件毛衣已經買了兩年，這是她第二次洗它，而自己在整個冬天穿了該毛衣「20至30次」。首先，席妮將廚房的水槽裝滿溫水，加入了一瓶蓋的洗滌劑，接著將羊毛衣浸泡一段時間後拿出，再用清水把泡泡沖掉。之後席妮將羊毛衣放在一塊大浴巾上，將其扭乾，即大功告成。

席妮坦言，有不少人認為一年只洗幾次衣服很噁心，但她認為羊毛是一種很神奇的纖維，其具有天然的抗真菌和抗微生物特性，此外羊毛可以吸走皮膚上的汗水和熱量，從而防止產生異味。她強調，羊毛具有防汙和防水的作用，即代表用該材料製成的物品都不容易聚集汙垢。

席妮表示，這件毛衣完全沒有臭味，自己決定清洗毛衣，是因為其底部太緊，並建議人們為了永續時尚，應該要買「真正品質優良的羊毛」。不少網友在看完席妮的影片後留言，「我也幾乎從來不洗羊毛襪子，我只是晾一晾，兩雙交替著穿，而且沒有異味！」、「大家可以試著在衣服裡面穿一層棉、亞麻的襪子，如果出汗較多，可以多洗幾次」。

但也有人提出質疑，「衣服穿完不就是要洗嗎？」、「我根本無法想像那種味道」、「這就像每位寵物的主人都說家裡沒味道…」。

@cydney214

I wash my clothes once a year #clothingcare #satisfyingvideo #slowfashionmovement #woolcare #vintagewool #vintageclothingcare #vintagefashion #cleaningwool

♬ Before You Wake Up - Sundarsono

TikTok 英國

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