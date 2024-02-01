「多重伴侶的美好！」四人行家庭養11小孩 辣妻們都叫他國王

「我有三個妻子，她們都稱呼我為國王」、「我們家裡永遠都打掃得很乾淨，也有許多收入來源」，美國一名38歲男子阿爾蒙特大方分享組成多重伴侶家庭的好處，也在社群媒體上po出多張和三名辣妻的合照。

根據《每日郵報》報導，安德魯斯（Mazayah Andrews）近日帶著他的三位妻子，30歲的伴侶阿爾蒙特（Stephanie Almonte）、30歲的塞拉亞（Rosa Zelaya）和23歲的卡雷拉（Dezeray Carrera），接受英國ITV電視台談話節目《今晨》（This Morning）訪問，談及他們的非傳統婚姻生活。

阿爾蒙特表示，她和安德魯斯於2014年相識，2016年時他們進入了一夫一妻制的關係，然後兩年後他們分手了，安德魯斯開始和塞拉亞約會。

阿爾蒙特說，她其實還沒準備好要跟安德魯斯分手，因為那時她正懷了小寶寶。「我很想重新恢復我們之間的關係，我不想讓他走，所以我也試著花了很大的力氣要挽回他。」

安德魯斯得知她有孕在身便決定負起責任與她結婚，但又不想隱瞞他已經和塞拉亞在一起的事實，於是三人出來開誠布公，阿爾蒙特索性提議乾脆組成三人家庭，而阿爾蒙特從一開始的嫉妒，認為對方奪走了她的男人，但後來發現塞拉亞能讓安德魯斯開心，她也就釋懷了。

之後，安德魯斯又與23歲的卡雷拉看對眼，其他人也邀請她加入，她自己也感到很意外「適應得非常良好。」而且她也與幾個姐姐們相處融洽，共同養育小孩，努力經營家庭。目前，他們四個人總共養育了11名小孩，而且小孩們都玩樂在一起，生活非常開心。