養小孩正苦惱節衣縮食 妻卻毫不節制「老愛買便利商店」

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聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本男子為了養小孩省吃儉用，看不下去妻子的浪費行為。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本男子為了養小孩省吃儉用，看不下去妻子的浪費行為。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

現代萬物飛漲，如果是夫妻家中，還有小孩子要養，很多生活開銷都得能省則省。反之如果太過揮霍，就容易成為家庭的紛爭種子。近來日本媒體，就分享了一則這樣的案例。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名雄一的42歲男性，當初妻子曾說喜歡工作，覺得不需要小孩。然而後來懷孕生子，妻子卻乾脆地辭掉工作，專心當家庭主婦，還說要生第二胎。由於少了一份收入，老家又沒辦法金援，使得雄一只好想辦法節儉過活。

然而，在需要省吃儉用的時候，妻子卻常常跑去便利商店，買現成的東西吃。對此雄一感到非常不能諒解，特別是妻子很喜歡買飯糰，但雄一認為飯糰這種東西，自己在家就能做了，實在不需要花錢買。由於妻子不肯動手，雄一只好自己每天早起，幫老婆和孩子做飯糰。

除此之外，妻子一些浪費的作為，也讓雄一看不下去。好比桌子濕了，她會選擇用一堆衛生紙去擦，而不是拿抹布。雄一在家下廚，有時會剩菜留到下一頓或做成便當，妻子卻會抱怨，說不想吃重複的東西。甚至有一次孩子發燒，妻子也不管是不是普通感冒，馬上呼叫救護車來家裡，平白花了一堆費用。

如今兩位孩子們差不多都到了小學年紀，而且非常喜歡爸爸做的料理，讓雄一感到相當欣慰。妻子則在這個時間，宣布又回歸職場，雄一則每天過著早起做便當、上班，晚上又趕回家煮菜的日子。而他擔憂的，是整個家裡都是靠他照料，萬一哪一天他有什麼狀況，就怕妻子顧不好孩子。

日本 親子

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