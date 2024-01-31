影／請好友幫忙拍求婚影片 看結果傻眼：完全沒拍到

結婚建立家庭是人生中最重要的決定之一，求婚的過程當然也要好好記錄下來。國外一對情侶在求婚時請朋友幫忙拍影片記錄，想不到求婚過程中突然出現一隻不速之客，拍攝的女子分心拍了其他地方，再回頭求婚已經結束。女子將這段影片上傳到社群媒體，吸引1780萬次點閱率。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，負責拍攝影片的女網友叫做瑪莉（Mary Dawson）。1月28日，她在TikTok上傳一部影片，標題寫著：「朋友不該信任我叫我記錄求婚過程的」。這段影片雖然只有短短19秒，卻在上傳幾天後就突破千萬次點閱，因為整段求婚的過程……瑪莉根本什麼也沒拍到。

畫面中可以看見現場裝滿燈飾，男子和女友表露情意，並把手伸進口袋準備要拿出戒指。這時候瑪莉發現她身後有隻野生的浣熊，忍不住轉頭拍了浣熊，雖然過程才短短幾秒，但再回頭時，求婚的主角已經完成最重要的部分抱在一起。

這段影片吸引2萬多則留言，有些網友開玩笑說：「求婚再求一次就好，野生浣熊可是一生只會遇到一次耶！」、「天啊！妳整個下跪的部分都沒錄到，那不就等於整段求婚都沒錄到嗎？」雖然有很多網友覺得這段影片超好笑，但也有不少網友認為瑪莉太不負責任，有網友就說要是自己是瑪莉的朋友，之後絕對會跟瑪莉絕交。