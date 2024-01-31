快訊

租超跑、飛機…挪用10億公款供私人豪奢開銷 台中銀董座遭聲押

智冠經營權之爭「三黨不過半」 董事改選將如何攻防？

強調「不可能灌票給黃珊珊」 柯建銘：立場跟原則 不會喪失

聽新聞
test
0:00 / 0:00

什麼都要拍！沉迷社群惹怒男友媽慘被甩 她發文討拍反被酸：一直拍真的煩

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子因過度活躍於社群平台而惹怒男友媽媽。示意圖，非當事人/ingimage
一名女子因過度活躍於社群平台而惹怒男友媽媽。示意圖，非當事人/ingimage

馬來西亞一名女子經常在社群平台分享自己的日常生活，不料此舉卻引發男友媽媽的不滿。該女子近日在社群平台訴苦，表示正因為男友媽媽並不接受她，才導致她與男友分手，然而影片發布後卻引發熱議，有網友表示，「另一半一直拍、一直PO網真的很煩」，且認為女子會分手是咎由自取。

女子在TikTok發布影片，分享自己已和男友分手，並將原因歸咎於前男友媽媽。該影片記錄了女子與男友媽媽的對話過程，男友媽媽對於女子不斷活躍於社群平台而感到不滿，她無法理解女子為何隨時隨地在拍照，並對女子說道，「阿里夫是我的獨生子，妳知道嗎？是我唯一的希望」。

@sofiaaary_official

Memilih untuk berpisah Lama dah pendam sendiri, goodbye masa silam. Right person, wrong parents I guess 💔

♬ original sound - Sofiaaary - Sofiaaary

男友媽媽隨後也明確表態，她非常不捨也不願意將兒子交給自己不喜歡的女人，「我不喜歡妳，也不知道妳從事什麼工作，阿里夫有自己的工作工資，也受過教育」，她表示，自己不喜歡兒子的伴侶或未來老婆過度活躍在社群平台上。事後女子分享，自己已跟男友分手，並直言「雖然他是對的人，但他的父母卻是錯的人」。

影片發布後，不少網友直呼，「另一半一直拍、一直PO網真的很煩」、「我能理解前男友媽的感受」、「跟這種人生活真的缺乏隱私」。不過也有網友支持女子，「前男友媽很明顯看不起妳」、「她只是想找理由要兒子分手」、「分了也好，會因為媽媽跟女友分手的男人，別指望他結婚後會對老婆好」。不過也有網友質疑，是女子要求前男友媽媽配合她拍這部影片，以便她PO上網。

TikTok 分手 社群

延伸閱讀

婆婆要媳煮年夜飯 給2千要她採買「除夕到初三八人份飯菜」

人妻名下有房產…惡婆婆咒「希望早死」讓兒繼承 再找小三幫生男娃

記憶中的年味不是團圓飯！過來人曝過年「這1味」最刻骨銘心

她搶佔副駕駛座還怨「大嫂小孩子氣」 網反譴責：白目

相關新聞

躍下飛機才發現降落傘打不開！ 美男穿飛鼠裝跳傘重摔身亡

美國科羅拉多州一名男子27日身穿飛鼠裝跳傘，一躍而下後，才發現降落傘的主傘及備用傘都未能展開，結果不幸墜地身亡。

什麼都要拍！沉迷社群惹怒男友媽慘被甩 她發文討拍反被酸：一直拍真的煩

馬來西亞一名女子經常在社群平台分享自己的日常生活，不料此舉卻引發男友媽媽的不滿。該女子近日在社群平台訴苦，表示正因為男友媽媽不接受她，才導致她與男友分手，然而影片發布後卻引發熱議，有網友表示，「另一半一直拍、一直PO網真的很煩」，且認為女子會分手是咎由自取。

「有問題的長崎蛋糕」竟然比較貴？日業者創意發想太可愛一推出全賣光

餐飲業者在做料理的時候，有時難免會做出一些味道上沒問題，但是外觀可能不符要求，因此最後沒有提供給顧客的報廢品。偶爾也會有店家以比較低廉的價格，嘗試販售這類失敗作。但近來有家日本店家，推出「有問題的蛋糕」竟然大賣，引起許多討論。

號稱「瀨戶內的夏威夷」！周防大島成日本熱門移居地 有錢人聚集稅收暴增近七倍

日本瀨戶內海的離島「周防大島」，是個面積128.31平方公里，居住人口約14000人的小島。然而這做島在近來，居民平均年收入竟然超過1100萬日圓（約相當於新台幣233萬元），這是因為島上的獨特魅力，吸引到許多有錢人移居的關係。

挽救滅村危機的力與美：寡婦村「裸體月曆」公益募資

記得2003年的電影《辣嬤寫真》的劇情嗎？一個英國小鎮的婦女為了替當地醫院籌募善款，發起推出裸體寫真月曆的計畫，裸體月曆的計畫在當地甚至全國引起軒然大波，讓參與裸體月曆的婆婆媽媽們面臨了不同的考驗與挑戰。

想搭順風車？女大生大雪叫不到車回校 聽司機「這句話」憂車資肉償嚇壞

韓國濟州近日受寒流侵襲，下起驚人大雪，當地有女大生因交通不方便，在網絡上看到有「好心」司機提供乘車服務，便相約對方，可是沒想到該司機竟回覆：「我沒有性病，我才剛做完性病檢測。」女生看後傻眼，懷疑司機想「車資肉償」，即時拒絕對方接載。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。