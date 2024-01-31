什麼都要拍！沉迷社群惹怒男友媽慘被甩 她發文討拍反被酸：一直拍真的煩

馬來西亞一名女子經常在社群平台分享自己的日常生活，不料此舉卻引發男友媽媽的不滿。該女子近日在社群平台訴苦，表示正因為男友媽媽並不接受她，才導致她與男友分手，然而影片發布後卻引發熱議，有網友表示，「另一半一直拍、一直PO網真的很煩」，且認為女子會分手是咎由自取。

女子在TikTok發布影片，分享自己已和男友分手，並將原因歸咎於前男友媽媽。該影片記錄了女子與男友媽媽的對話過程，男友媽媽對於女子不斷活躍於社群平台而感到不滿，她無法理解女子為何隨時隨地在拍照，並對女子說道，「阿里夫是我的獨生子，妳知道嗎？是我唯一的希望」。

@sofiaaary_official Memilih untuk berpisah Lama dah pendam sendiri, goodbye masa silam. Right person, wrong parents I guess 💔 ♬ original sound - Sofiaaary - Sofiaaary

男友媽媽隨後也明確表態，她非常不捨也不願意將兒子交給自己不喜歡的女人，「我不喜歡妳，也不知道妳從事什麼工作，阿里夫有自己的工作工資，也受過教育」，她表示，自己不喜歡兒子的伴侶或未來老婆過度活躍在社群平台上。事後女子分享，自己已跟男友分手，並直言「雖然他是對的人，但他的父母卻是錯的人」。

影片發布後，不少網友直呼，「另一半一直拍、一直PO網真的很煩」、「我能理解前男友媽的感受」、「跟這種人生活真的缺乏隱私」。不過也有網友支持女子，「前男友媽很明顯看不起妳」、「她只是想找理由要兒子分手」、「分了也好，會因為媽媽跟女友分手的男人，別指望他結婚後會對老婆好」。不過也有網友質疑，是女子要求前男友媽媽配合她拍這部影片，以便她PO上網。