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「有問題的長崎蛋糕」竟然比較貴？日業者創意發想太可愛一推出全賣光

聯合新聞網／ 綜合報導
日本業者推出「有問題的長崎蛋糕」（左），蛋糕裡頭藏著可愛的黃色小鴨。圖擷自和菓子職人 三宅 正晃 twitter
日本業者推出「有問題的長崎蛋糕」（左），蛋糕裡頭藏著可愛的黃色小鴨。圖擷自和菓子職人 三宅 正晃 twitter

餐飲業者在做料理的時候，有時難免會做出一些味道上沒問題，但是外觀可能不符要求，因此最後沒有提供給顧客的報廢品。偶爾也會有店家以比較低廉的價格，嘗試販售這類失敗作。但近來有家日本店家，推出「有問題的蛋糕」竟然大賣，引起許多討論。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，位於栃木縣的和菓子店「御菓子司 紅谷三宅」，近來在官方twitter上PO照分享，表示店家現在推出了「普通的長崎蛋糕」以及「有問題的長崎蛋糕」。前者價格為一份600日圓（約相當於新台幣127元），後者價格卻是800日圓（約相當於新台幣169元），反而「有問題的」售價還比較貴。

然而仔細觀察，就會發現所謂「有問題」的長崎蛋糕，其實是在蛋糕裡頭，放了可愛的黃色小鴨。店家表示，因為蛋糕的原料是蛋，讓人聯想到鴨子也是從蛋中出生，因此有了這樣的設計。而這些小鴨是豆沙製成的和菓子「練切」，所以吃下肚也沒關係。

店家在29日開賣「有問題的長崎蛋糕」後，十份限定商品馬上賣光，不少顧客還追問是否可以重新上架，或者郵寄取貨。也有很多網友敲碗「可以變常態商品嗎」、「毫不意外能大賣」、「真的是太可愛了」，因此店家目前也考慮再次上架，以及提供寄送商品的服務。

日本 鴨子

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