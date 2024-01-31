「有問題的長崎蛋糕」竟然比較貴？日業者創意發想太可愛一推出全賣光
餐飲業者在做料理的時候，有時難免會做出一些味道上沒問題，但是外觀可能不符要求，因此最後沒有提供給顧客的報廢品。偶爾也會有店家以比較低廉的價格，嘗試販售這類失敗作。但近來有家日本店家，推出「有問題的蛋糕」竟然大賣，引起許多討論。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，位於栃木縣的和菓子店「御菓子司 紅谷三宅」，近來在官方twitter上PO照分享，表示店家現在推出了「普通的長崎蛋糕」以及「有問題的長崎蛋糕」。前者價格為一份600日圓（約相當於新台幣127元），後者價格卻是800日圓（約相當於新台幣169元），反而「有問題的」售價還比較貴。
然而仔細觀察，就會發現所謂「有問題」的長崎蛋糕，其實是在蛋糕裡頭，放了可愛的黃色小鴨。店家表示，因為蛋糕的原料是蛋，讓人聯想到鴨子也是從蛋中出生，因此有了這樣的設計。而這些小鴨是豆沙製成的和菓子「練切」，所以吃下肚也沒關係。
今日は「普通のカステラ」か「訳ありカステラ」のどちらか選べます🐤— 和菓子職人 三宅 正晃 (@beniyamiyake) January 28, 2024
訳ありだから安いと思ったら罠なので購入の際はお気をつけください🙇 pic.twitter.com/ocLLpUkpCy
店家在29日開賣「有問題的長崎蛋糕」後，十份限定商品馬上賣光，不少顧客還追問是否可以重新上架，或者郵寄取貨。也有很多網友敲碗「可以變常態商品嗎」、「毫不意外能大賣」、「真的是太可愛了」，因此店家目前也考慮再次上架，以及提供寄送商品的服務。
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