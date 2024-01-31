「有問題的長崎蛋糕」竟然比較貴？日業者創意發想太可愛一推出全賣光

餐飲業者在做料理的時候，有時難免會做出一些味道上沒問題，但是外觀可能不符要求，因此最後沒有提供給顧客的報廢品。偶爾也會有店家以比較低廉的價格，嘗試販售這類失敗作。但近來有家日本店家，推出「有問題的蛋糕」竟然大賣，引起許多討論。

2024-01-31 11:21