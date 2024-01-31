想搭順風車？女大生大雪叫不到車回校 聽司機「這句話」憂車資肉償嚇壞

韓國濟州近日受寒流侵襲，下起驚人大雪，當地有女大學生因交通不方便，在網絡上看到有「好心」司機提供乘車服務，便相約對方，可是沒想到該司機竟回覆：「我沒有性病，我才剛做完性病檢測。」女生看後傻眼，懷疑司機想「車資肉償」，即時拒絕對方接載。

據韓國媒體報導，原po為濟州大學學生，她在網上發文講述最近離奇遭遇。她指由於學校位於山腰，由於當地受寒流侵襲下大雪，交通變得不方便，難以叫到計程車，而女生要在晚上返回宿舍，於是在網絡搜尋有否好心司機，看到有人願意提供順風車服務，於是聯絡對方。

原po心想願意付一些車資或請對方飲咖啡，想不到司機回覆「我沒有性病，我才剛做完性病檢測」，令她懷疑對方想「肉償抵車資」。

原po指，幸好只是用訊息聯絡對方，並沒有真的坐上對方車輛，所以看到對方這樣回覆後便拒絕對方接載。事後po直呼「這世間恐怖的事情很多」，她建議如果其他女生有遇到類似狀況，寧可在網咖睡，也不要隨便上別人順風車。

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文章授權轉載自《香港01》