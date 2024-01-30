尷尬！情侶邀3P激戰中途吵架分手 正妹夾中間後續更崩潰

「最怕空氣突然安靜……」澳洲1名女子結識了1對情侶，本來應邀到對方家中準備來1場「多人運動」，沒想到激戰中途情侶突然吵架分手，全裸夾在中間的女子當時相當尷尬及不知所措，直至看到男方準備離開，她才趕緊穿上衣服狼狽地離開現場。

該女子於澳洲廣播公司1個節目中，分享是次崩潰經歷。她敘述於1次約會活動認識這對情侶，由於言談甚歡，於是接受邀請到對方家中準備來1場「多人運動」，沒想到卻迎來噩夢。

到家後3人坐在床上親熱，女子亦脫去衣物，坐在2人中間準備更親密活動，怎料這對情侶突然因小事爭吵，且愈吵愈烈，女方更向男方怒吼「滾出去」。女方之後轉身向女子訴說為何生氣、指摘男友，用詞非常難聽，男方也被激怒回嗆「受夠了」，提出分手。

場面不受控制，全裸夾在2人中間的女子相當尷尬，卻又不知所措。直至她看見男方準備離開，才急忙穿上衣服狼狽離開。

事件引來網民熱議，直呼事件荒謬，又形容他們進行「變態行為」、「玩過火了」。

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文章授權轉載自《香港01》