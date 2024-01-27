極離譜！業主丟空屋10年遭外勞侵佔 代理欲出售房屋被要求提出1物

馬來西亞發生外勞入侵空屋事件！當地有業主10年前購入單位，並沿空至今，近日想出售故將鑰匙交給從事房屋買賣的朋友，豈料朋友視察時，發現單位已被外勞侵佔入住。外勞雖然從未繳付租金，但認為「沒有打擾任何人」，更要求他提供證據，證明是受原業主委託前來，故深感不忿稱「馬來西亞究竟發生了什麼事？」。事主目前已就此事件報案，並向移民局舉報。

綜合馬來西亞媒體報導，當地有從事房屋買賣的網友於社交平台分享外勞入侵空屋事件，指因受友人委托，幫對方出售位於雪蘭莪州蒲種（Puchong）的房屋。由於屋主10年前購入單位後，一直空置至今，多年來亦未曾出租，故屋主將鑰匙轉交給他後，他向屋主再三確認單位是無人居住。

他們從旁邊單位連接水管取水。（網上圖片）

不料當他到達單位視察時，驚見有人居住痕迹。更令人崩潰的是，他發現空屋的「住客」是1群不會馬來語以及英語的外勞人士，雙方根本無法溝通，無奈稱「我心想，這群人真大膽，就這樣入侵別人家，連我們本地人都不敢這樣做」。從圖片所示，那群外勞不只侵佔別人家，還連接起水管，並透過隔壁單位取水，亦不知他們從何處獲取電力。

原PO事後和外勞孟加拉籍的主管交涉，對方表示他們在該單位已居住很長時間，雖然從未繳付租金，但自覺「沒有打擾任何人」，因為長久以來都沒有人去「找麻煩」，更反過來質疑「你真的是業主代表嗎？」，要求原PO提供證據，證明他是受真正業主委託前來賣屋，令原PO不滿稱「馬來西亞究竟發生了什麼事？」。

原PO指，目前已將事件告知屋主，並向警方報案，同時會向移民局舉報。他補充，分享事件是為了警惕其他屋主，務必確認自己空置或沒有出租的房子有否被人侵佔。

（綜合）

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文章授權轉載自《香港01》