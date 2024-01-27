天價草莓一顆2.1萬台幣！比iPhone還重 日農場：史上最棒美人姬

日本「美人姬」草莓一向價錢不菲，但1顆索價10萬日圓（約21,114新台幣）仍不免令人震驚吧？日本有農場最近成功種植到「奇行種」草莓，1顆「美人姬」草莓重達165克，較1部IPhone更重，體積直逼手掌大小。這種被形容是「奇跡草莓」的水果定價高達每顆10萬日圓，有星空攝影發燒友前往當地拍攝完星空後，親眼見到這種天價水果，價錢比星空更令人驚歎。

種出超巨型草莓的是日本岐阜縣羽島市正木町的觀光農場「奧田農場」，71歲農主奧田美貴夫已有51年種植草莓的經驗，包括原創品種「美人姬」， 平均重量大約70克，部份更可以重達100克以上，味道甜酸恰到好處，齒頰留香。

巨無霸士多啤梨前有紙牌註明「限定1粒，特大10萬（日圓），奇蹟的草莓」，另有其他巨型士多啤梨，有116.5克和136.6克。（島塚好宏facebook圖片）

奧田農場今年收成特別好，「美人姬」草莓的顏色和形狀都是有史以來最優質，當中有1顆巨無霸草莓重達165克，相比起普通草莓和1個500日圓硬幣，巨無霸草莓顯得特別巨大，奧田美貴夫憶述以前種過150克左右的草莓，但被巨無霸草莓打破紀錄，巨無霸草莓甜酸「剛剛好」，並將價格定在10萬日圓（約21,114元新台幣）。而為了慶祝轉會到美國職棒大聯盟道奇隊的大谷翔平，奧田農場推出1款特別草莓，形狀猶如棒球手套。

有星空攝影發燒友到岐阜縣拍攝完星空後，前往奧田農場，親眼見到巨無霸草莓和驚人價錢，宣傳牌寫着「限定1粒，特大10萬（日圓），奇蹟的草莓」，另有其他巨型草莓，有116.5克和136.6克，當中85克草莓售價5萬日圓（約10,557元新台幣），多顆普通草莓以盒裝計算，每盒介乎2,000至3,500日圓不等（約422至105元新台幣），1顆草莓大福售價大約450日圓（約95元新台幣）。

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文章授權轉載自《香港01》