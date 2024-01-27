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女友出軌懷孕！綠帽男驗DNA確認「親骨肉」 撫養11年才知真相崩潰

香港01／ 撰文：田中貴
圖為小孩示意圖。圖片來源/ingimage
圖為小孩示意圖。圖片來源/ingimage

突然知道孩子不是自己的親生骨肉，應該繼續撫養抑或拋棄呢？國外1名綠帽男最近陷入兩難局面，大約11年前，女友告知懷孕，同時表明自己出軌，聲稱不知道是誰經手懷孕，綠帽男決定分手，但會等待前女友產嬰後進行DNA親子鑑定，最終「證實」是他的兒子。

綠帽男扶養「兒子」11年後，卻發現對方愈來愈似姦夫，再進行檢測，證實並非其親生骨肉，相信當時前女友暗換樣本，才讓結果出錯，誤導他照顧「別人兒子」。綠帽男正在思考下一步行動，網友紛紛表示「民事控告前女友」、「告她詐騙」、「男童是整件事中最可憐的人」。

30歲網友在「Reddit討論區」指，當年自己正值18歲，女友告知懷孕，對方同時坦白當時出軌偷腥，原po決定先待女友生下孩子，然後進行DNA親子鑑定，結果顯示是原po的親生骨肉。

因此，原po雖然與友女分手，但仍照顧「兒子」大約11年，近年發覺「兒子」外貌愈來愈像姦夫，決定再進行鑑定，證實「兒子」根本不是自己親生骨肉，相信當年前女友暗換DNA樣本，以原po之名，實際用親生父親的DNA樣本進行測試。

原po向不少法律機構諮詢，試圖尋求法律途徑控告前女友，同時撤銷生父身份，但當地州檢察官並不受理，讓他感到無助。多名網友建議「民事控告前女友啦」、「告她詐騙」、「男童是整件事中最可憐的人」；亦有網友建議po繼續撫養男童。

延伸閱讀：

內地女堅稱是富二代　非農民父母親生　逼母驗DNA揭更心痛真相

大媽獨力養孫女5年　驗DNA揭「非兒子親生」　兒媳：不知生父是誰

文章授權轉載自《香港01》

DNA 女友 分手

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