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毛毛的！日本車站廣播傳出誦經聲 真相曝光網驚：不該出現這種聲音

聯合新聞網／ 綜合報導
日本富山站日前出現廣播傳出疑似誦經聲，讓人聽了覺得相當詭異。 示意圖／ingimage
日本富山站日前出現廣播傳出疑似誦經聲，讓人聽了覺得相當詭異。 示意圖／ingimage

太詭異！日本富山地方鐵路的富山站日前出現讓人毛骨悚然的現象，一輛電車到站時，站內的廣播竟然傳出誦經聲，有乘客就錄下聲音並上傳到「X」平台（原推特）上，引起議論。

據《富士新聞網（FNN）》報導，有網友在「X」平台上傳兩段影片，並發文說23日富山站的站內廣播竟傳出疑似混入誦經聲，從影片裡可以聽到除了誦經以外，中間還有「叮」和敲鑼打鼓的聲音出現，再穿插著站內工作人員的廣播聲音，讓人聽了覺得很詭異。影片也引起不少網友的熱議，「我很怕即將到來的火車，擔心上車後會發生什麼事」、「我以為這是幻覺，因為車站裡不應該聽到這個聲音」。

對此，富山站解釋他們23日開始使用新的無線麥克風，而剛好附近的殯儀館在舉行葬禮，也是使用無線麥克風，兩邊疑似頻率重疊，才會互相干擾，出現這種詭異的現象，隔天工作人員也更改了頻率，誦經聲也沒有再出現了。

日本 殯儀館

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