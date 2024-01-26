毛毛的！日本車站廣播傳出誦經聲 真相曝光網驚：不該出現這種聲音

「可以在沙烏地喝酒了！不過，僅限外交官。」沙烏地阿拉伯政府長年執行嚴格宗教規範，包括禁酒，不過如今沙烏地即將在2024年初，於首都利雅德開設70多年來的第一家酒類商店，公開賣酒——但是，出售對象僅限外交官。該商店僅允許非穆斯林外交官進入、且須先登記驗證，店內不得拍照、手機需放進特定「手機袋」保管，且購酒數量受配額點數限制。即使有重重規範，但公開售酒已是沙烏地自1952年之後的重大突破，外界將其視為沙烏地逐漸鬆綁社會限制、開發觀光業的其中一部份進程，另外此舉的另一個目標也在於解決長年來使館人員走私酒類、出售到黑市的問題。

2024-01-26 09:31