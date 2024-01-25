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南韓最奇葩吃法！「綠色環保牙籤」變炸物 食品部發警告了

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓有民眾瘋吃環保牙籤，不過政府公開警告有食安風險。圖／翻攝自南韓食品部、@hee_2458 X。
南韓有民眾瘋吃環保牙籤，不過政府公開警告有食安風險。圖／翻攝自南韓食品部@hee_2458 X。

世界上的流行事物無奇不有，南韓青少年最近就瘋傳將「綠色環保牙籤」放進鍋子裡油炸並食用，還有女演員在節目上公開分享嘗試經驗。對此，南韓食品部發布公告，強調牙籤安全性尚未得到驗證，提醒民眾切勿食用。

據韓媒《朝鮮日報》報導，近期許多MZ世代（1981年至2010年之間出生）網友在社群上分享油炸綠色環保牙籤並食用的影片，他們將含有玉米澱粉的牙籤放入滾燙的熱油中，炸至酥脆立即食用，或是加上起司或辣醬調味，甚至還有人將牙籤放入沸水中做成軟果凍狀、製成糖葫蘆食用。就連南韓喜劇演員洪允和也跟上這股風潮，她曾經在節目上分享「吃了一整盒炸澱粉牙籤」，同時向其他演員建議在家裡嘗試。

報導指出，人們認為澱粉牙籤是由可食用的原料製成的，所以產生這種奇怪的吃法。南韓中央大學食品工程系河相道教授指出，澱粉類牙籤產品含有玉米澱粉、馬鈴薯澱粉等碳水化合物成分，在油炸的過程中會讓體積膨脹、產生酥脆的口感。雖然澱粉牙籤作為衛生用品的安全性已經獲得證明，但食用產品的安全標準更嚴格，目前沒有針對牙籤食用而進行的相關檢驗，食用標準上有害物質的數字也未清楚標示，因此吃下肚仍具有風險。

對於這個荒謬的流行風潮，南韓食品部24日已發布公告，「澱粉牙籤並非食物，而是衛生用品，澱粉牙籤作為衛生用品的安全性依照成分、製造方法和用途的標準和規範進行管理，但其作為食物的安全性尚未得到驗證」，最後提醒民眾切勿食用。

南韓 澱粉牙籤 食安

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