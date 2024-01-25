搭郵輪不能提「這個詞」 他不小心說出口全場安靜

俗語說「寧可信其有，不可以信其無」，美國一名男子搭郵輪出遊，沒想到他在船上隨口說了一個詞，就不小心觸犯了郵輪上「不能說的秘密」，當場讓氣氛瞬間凍結。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，今年33歲的馬克（Marc Sebastian Faiella）是一名模特兒，也常常在TikTok上分享自己的生活。1月5日他搭乘郵輪出遊，想要將郵輪上發生的一切拍成實境秀。這艘郵輪預計要旅行9個月，但馬克只會參與18天。他將每天在郵輪上發生的事拍成影片分享到網路上，只是這段旅程才開始沒多久，他就不小心說出不該說的話。

馬克在影片中表示，他在郵輪上跟其他乘客一起用餐，隨口說出：「這艘郵輪比鐵達尼號長100英尺耶！」結果瞬間全場安靜，只聽到餐具掉落和服務生尷尬地呼吸聲。馬克說他根本就不知道在郵輪上不能提到「鐵達尼號」，沒想到會讓周遭的人有這麼大的反應。

這段影片吸引超過400萬次點閱率，不少網友都紛紛留言，有網友表示自己搭過很多次郵輪，從來沒有被提醒過不能提到鐵達尼號，另一名網友則說之前自己搭郵輪經過鐵達尼號沉船處，船上甚至會宣布要大家一起默哀一分鐘，根本沒有不能提到鐵達尼號這種迷信。不過也有網友搞笑留言說：「反正現在也沒剩多少冰山啦，講了也沒差！」