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男乘客「狂放屁」遭嗆竟翻臉 美國航空班機為此急掉頭

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名男乘客在搭乘飛機時，不斷在座位上放屁，甚至與周遭的旅客起衝突，讓本來已開始滑行的客機，為此掉頭並返回登機門。示意圖／ingimage
美國一名男乘客在搭乘飛機時，不斷在座位上放屁，甚至與周遭的旅客起衝突，讓本來已開始滑行的客機，為此掉頭並返回登機門。示意圖／ingimage

搭飛機時，最怕遇到擾人的乘客。據外媒《Mail Online》報導，美國一名男乘客在搭乘飛機時，不斷在座位上放屁，甚至與周遭的旅客起衝突，讓本來已開始滑行的客機，為此掉頭並返回登機門，該名男子事後則被空服員請下機。

外國網友將事件經過分享在Reddit，他搭乘的是美國航空（American Airlines）從亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）飛往德州奧斯汀（Austin）的班機。發文者指出，該名男乘客上機後就開始抱怨著什麼，「看起來很像對某件事感到不滿，可能是宿醉或度過了很糟的一天」。

等大部分乘客坐定位後，該男子突然說「你認為這很粗魯嗎？那這個氣味怎麼樣？」就又放了一個屁，而那名男子附近還坐了幾位「專注在自己事情」的女乘客，她們對此並沒有發表任何言論。原PO指出，後來男子似乎不滿其他乘客吃東西的味道，再次大吼「好吧，大家都同時在吃最臭的食物吧！」

當時另外一名乘客立刻反擊「如果你不喜歡，可以坐私人飛機」，該男子則不滿表示「真是他X太低級了」，引來第二名乘客忍不住開嗆「我想，我們都同意你是這裡最粗魯的人」。

此時，客機正在向跑道滑行，卻停了下來，並用廣播宣布「很抱歉打擾您，但我們準備返回登機口，當我們掌握更多資訊時，會再通知大家」。當客機回到登機門時，一名空服員告知該放屁乘客「不能留在飛機上」，對方僅回答無法理解，但仍拿起包包下機了。

原PO透露，當放屁男子被趕下機後，所有乘客都鬆了一口氣，因為大家都很擔心對方會再說出或做出怪異的行為，「雖然行程只延誤了15到30分鐘，但是我認為美國航空處理得很快」。

美國航空 Reddit

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