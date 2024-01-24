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怕女友考不過！印度男「穿女裝」頂替應考 考官一細節識破

聯合新聞網／ 綜合報導
印度男子辛格（左）冒充女友庫爾（右）參加醫護人員招聘考試。圖片來源／截自「X」
印度男子辛格（左）冒充女友庫爾（右）參加醫護人員招聘考試。圖片來源／截自「X

如果擔心考試不及格，一般人會選擇加倍努力溫書，然而，印度一名26歲男子辛格（Angrez Singh），擔心34歲女友庫爾（Paramjit Kaur）無法通過護理師招考，故喬裝成女友模樣代考，還偽造庫爾的准考證及身分證，但還是引起監考人員懷疑，最終因指紋辨識不符被識破。

此事件發生於旁遮普邦法里德科特縣（Faridkot），7日，由於辛格擔心庫爾此次的招考又未通過，無法成為醫護人員，因此他決定當「槍手」替女友代考。辛格除了將鬍子刮掉，還化妝加上穿上女裝，以騙過監考人員。

除了喬裝打扮去考試外，辛格還將自己女裝的照片貼在庫爾的身分證件上，成功進入考場。不過，後來監考人員發現辛格的女裝外表與考試申請表上的庫爾長相不相符，最後利用指紋辨識出辛格非考生本人。

事後，辛格原本辯稱是庫爾的親戚，但經警方調查，兩人雖然都是法齊爾卡（Fazilka）居民，但他們的關係是男女朋友而非親戚，警方提到「一個男人只有可能是為了女友，才會冒這樣的風險」。目前辛格已遭逮捕，庫爾也遭到起訴，全案調查中。

女友 身分證 護理師 醫護人員

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