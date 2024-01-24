56歲熟女只愛小鮮肉 狠批40歲以上都是「脾氣暴躁老男人」
美國芝加哥一名熟女模特兒近期發表驚人言論。她宣稱自己現在只跟20幾歲的小鮮肉約會交往，因為40歲以上的男人都是「脾氣暴躁的老男人」。
據《每日郵報》（Daily Mail）報導，56歲的艾萊娜（Elaina St James）最近在Instagram上分享，自己從4年前開始跟20幾歲的小鮮肉交往，從那之後她就決定不再跟40歲以上的男人交往。
艾萊娜現在交往的對象就才23歲，整整小了她33歲。她表示，對方在她眼中看起來有點孩子氣，但是他很帥又充滿活力。他不但個性積極、頭髮茂密，身體也很好。艾萊娜還說，和小鮮肉交往的好處就是「他們的身體很棒，他們身段很軟，但某些地方可不軟」。
艾萊娜說，自己之前跟同齡的男性交往時，這些人不是脾氣暴躁就是有之前經驗帶來的情緒包袱；這些人也都不太健康，不是背部有問題，就是有勃起功能障礙。
她坦言，跟同年紀的人發生關係根本就是一件苦差事，對有些對象來說甚至還做不到。但是對年輕男性來說，他們可以探索年長女性的身體，過程還充滿了驚喜。
這樣子的留言引發兩派網友論戰，有網友支持艾萊娜，認為男性一直以來也都偏愛年輕女性，為什麼性別顛倒就不可以，但也有網友表示，這樣子的交往模式不可能是真愛，而且艾萊娜還可能毀了這些年輕人的感情觀。
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