鈔能力YTR又撒錢！MrBeast要抽10人送80萬 現在還能參加

號稱有著最狂「鈔能力」的YouTuber「MrBeast」（中文常見翻譯為野獸先生），在YouTube上擁有超過2.3億訂閱，是世界上最大的個人創作者之一，其影片最大賣點與噱頭就是以超高成本為特色。

本名James Steven Donaldson的MrBeast，23日在X（舊稱推特）上發文，他表示自己將在72小時內隨機選出10名轉發貼文並追蹤自己的網友，贈送2萬5千美元（約新台幣78萬5千元），MrBeast說此舉「純粹是為了好玩」。

據悉，MrBeast此前因為覺得在X上發布影片效益不如在別的平台上的收益好，而決定在X上傳1部影片測試看看，然而出乎他預料的是僅僅數天時間影片就為他帶來了超過1億5千萬次的觀看數，賺進約26萬美金（約新台幣8百萬元）的廣告費。

不過MrBeast也解釋，他覺得這個測試不是非常準確，因為廣告商或許是看中他個人的影響力而在他的影片內置入比一般還多的廣告，導致實際收益遠大於預期，所以他認為這次的實驗有點「表面化」。

而MrBeast也在23日「大撒幣」的貼文中說這些錢的來源就是從他在X上賺到的廣告費用。

事實上，MrBeast也不是個只會「大撒幣」吸引人關注的YouTuber，他也利用自身極大的影響力投身於公益事業，他曾經發起Team Trees、Team Seas等國際募款活動，促使大眾們關心環保議題。