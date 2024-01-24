也算真愛？化妝穿女裝假冒女友考試！ 男友偽造准考證下場慘了

愛能跨越一切限制？印度有男子知悉女友擔心考試「失手」，居然打扮成女生到考場代替應考。他不只化上完美妝容，還同時偽造准考證和身份證等證明文件，不過進行指紋認證時，被工作人員揭發和原考生指紋並不相符，被揭發冒充一事而被捕。事後校方取消其女友的考試資格；當地警方仍就事件進行調查，由於男子使用假證件，被懷疑當中獲同夥幫助，故不排除將有更多涉案者被拘捕。

綜合印媒報導，印度法里德科特（Faridkot）的巴巴法里德健康科學大學（Baba Farid University of Health Sciences Faridkot），於本月7日舉辦有關招聘醫務人員的考試，相關職位共提供806個空缺；而參加考試卻有高達7,200名考生。

當中1名26歲的男「考生」辛格（Angrez Singh）和34歲的女友考爾（Paramjit Kaur）感情甚好，知悉對方擔心會「失手」後，為解其困擾，居然冒充女友身份前往應考。為能讓自己看起來更像女孩，他可謂出盡力，當天不僅化上完美妝容、穿上女裝、戴上手鐲，甚至還在眉心中間位置印上明點（Bindi，即印度婦女常印在額上的紅色圓點）。

男子所偽造的准考證以及身份證。（網上圖片）

辛格亦偽造准考證和身份證識別卡，企圖逃過工作人員的法眼。可惜天網恢恢疏而不漏，進行指紋認證時，鑑於辛格指紋與實際考生並不相符，終被識員識穿男扮女裝。事後大學向警方報案，辛格被捕，該校校長蘇德（Rajeev Sood）指女生考爾也被撤銷考試資格。

當地警方發言人賈斯萬（Faridkot SP Jasmeet Singh）表示，「根據巴巴法里德健康科學大學的投訴，一旦查明所有事實，將採取適當行動」。由於辛格使用了假證件，警方懷疑他並非單獨行動，還有同夥或專業人士的協助；案件目前仍在調查中，不排除會拘捕更多涉案者。

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文章授權轉載自《香港01》