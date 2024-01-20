快訊

誤響鈴！高雄左營高中試場竟提前1分鐘收卷 考生痛哭、家長斥扯爆

台中知名「柴燒牛排館」驚傳頂讓原因曝光 饕客不敢置信

寒流還沒到…彭啟明稱冷空氣在路上 重點在「這天」

曬恩愛新招？男去迪士尼用1招讓女友「愛相隨」 網爆笑：還活著太好了

聯合新聞網／ 綜合報導
因女友無法一起去迪士尼樂園玩，日本一名男子便使用「1方法」與她同遊，照片曝光後讓網友笑翻。圖／取自X@TDR_PR
因女友無法一起去迪士尼樂園玩，日本一名男子便使用「1方法」與她同遊，照片曝光後讓網友笑翻。圖／取自X@TDR_PR

許多情侶喜歡一起旅行，在旅途中不僅可以留下彼此間美好的回憶，還可以拍照紀念當下幸福的氛圍。日前，日本一名男子與友人一同到迪士尼樂園遊玩，男子疑似認為女友無法同行相當可惜，竟使出1方法讓兩人「愛相隨」，女友知情後也大為感動。情侶間的可愛行為也在網路掀起討論，不少網友看到照片後爆笑吐槽，「是還活著的人，太好了」。

本月16日，日本一名女網友在社群平台X（原名為推特）上發文寫道，「跟朋友一起去迪士尼樂園的男朋友，把我也一起帶上了，真的很感謝」。從圖片可見，該男友帶了張女友的證件照去迪士尼樂園，還在樂園中留下「女友獨照」，一連拍了兩張照片當作「打卡證明」，用自己的方式與女友分享喜悅，想法非常獨特。

貼文曝光後立刻掀起討論，許多日本網友忍不住吐槽，懷疑男友為什麼不選其他美照，而是選了最正式的證件照來用，「太好笑了，竟然是拿證件照啊」、「他一直隨身攜帶妳的證件照是嗎」、「除了這張照片沒有其他張了嗎？下次能一起去的話就太好了」，也有人大讚兩小無猜的甜蜜互動，「男朋友真的超溫柔的，就算是證件照也讓人很開心」、「像是在幫偶像應援一樣，真的超猛」、「雖然有些人是帶著某人的遺照去旅行，但這個是還活著的人，太好了」。

消息也被分享到台灣臉書社團「日本行銷最前線」，許多台灣網友看到照片後也聯想起傳統習俗，爆笑吐槽留言稱「台灣習俗會特地撐傘」、「所以照片真的不能隨便亂選」、「人生畢業照？」、「感覺怪怪的」、「子孫有孝油耗謀？(子孫有孝順嗎？)」、「感覺像在找犯人…」。

日本 情侶 迪士尼樂園 女友 男友 男朋友

延伸閱讀

登大人豁出去了？日女模「內裡全空」出席成人式 過往暴露史再被挖出

日本又見迷惑行為！網紅「1舉動」拿筷子炫技 網怒轟：超噁心

南韓媽帶雙胞胎吃Buffet 用一招只付2人錢⋯店員抓包：臉上多顆痣

9位數簽約金下海！知名女星曾是電視台看板娘 AV達人驚呼「最強兵器」

相關新聞

曬恩愛新招？男去迪士尼用1招讓女友「愛相隨」 網爆笑：還活著太好了

許多情侶喜歡一起旅行，在旅途中不僅可以留下彼此間美好的回憶，還可以拍照紀念當下幸福的氛圍。日前，日本一名男子與友人一同到迪士尼樂園遊玩，男子疑似認為女友無法同型相當可惜，竟使出1方法讓兩人「愛相隨...

南韓媽帶雙胞胎吃Buffet 用一招只付2人錢⋯店員抓包：臉上多顆痣

南韓一名媽媽帶著就讀國中的兒子到吃到飽餐廳用餐，卻被店員眼尖發現該名國中生上完廁所返回用餐時，外表似乎有點不一樣，臉上突然多了一顆痣，懷疑是雙胞胎，立即向店長報告...

感動！26歲外傭突腦中風住院　女僱主「把她當妹妹」推遲裝潢付醫藥費

難得遇上好僱主！新加坡1名26歲印度女傭工作滿1年後，突然嚴重頭痛及嘔吐求醫，其後確認是腦中風需留院求治，她為免拖累僱主，要求讓她返回印度求醫。不過女僱主認為她是好外傭，早已將她當妹妹看待，不單為她發起眾籌，更打算推遲新居的裝潢計劃，先將資金用於醫療費上。女僱主接受當地傳媒訪問，指平日外傭將母親和兄長照顧得很好，早已提出讓她讀書當上護士，希望她順利康復實現理想。

正妹模特陪聊天每年創1100萬元營收 但問題是⋯她不是真人

英國一家新創公司設計出一個「完美女友」AI機器人，不只外型甜美亮眼，還能夠陪粉絲暢聊24小時，因此吸引不少網友花錢追蹤，一年能幫公司賺進36萬美金（約1130萬台幣）。

美國男死亡火化 家屬收骨灰3月後接視訊見「復活」 悉真相傻眼

美國近日發生1宗過分「認錯屍體身份」事件，1名有毒癮的23歲青年與家人沒有往來多年，其家人突然收到法醫部門通知青年因服藥過量死亡，遺體已被火化。家人傷心地取回骨灰保管，然而3個月後，法醫部門竟再次致電通知指當局「弄錯」，把陌生屍體當成青年，事實上青年仍然在戒毒康復中心活得很好的。

恐怖意外！ 4 歲男童坐父摩托車前座 突遭風箏線割喉當場爆血慘死

印度慶典「風箏節」（ Uttarayan，又名Makar Sankranti ）於每年1月14日舉行，當中也有人會在風箏線上放磨粉以割斷競爭對手的風箏線取得勝利。不過本來該是歡慶的樂事，最終卻釀成慘劇。單在古吉拉特邦（ Gujarat ）就已有6人於活動期間意外死亡，當中最小的只有4歲，因被風箏線割破喉嚨，導致失血過多當場死亡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。