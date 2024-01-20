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南韓媽帶雙胞胎吃Buffet 用一招只付2人錢⋯店員抓包：臉上多顆痣

聯合新聞網／ 綜合報導
吃到飽餐廳示意圖。 圖／Ingimage
吃到飽餐廳示意圖。 圖／Ingimage

南韓一名媽媽帶著就讀國中的兒子到吃到飽餐廳用餐，卻被店員眼尖發現該名國中生上完廁所返回用餐時，外表似乎有點不一樣，臉上突然多了一顆痣，懷疑是雙胞胎，立即向店長報告，最後這位媽媽付了三人的錢，不過並未覺得有做錯，讓許多網友嘆「給孩子做了最壞的示範」。

知名部落客「太咪瘋韓國」在臉書貼出一則新聞，內容是韓國一位母親帶著國中生雙胞胎去吃buffet，為了省錢只付兩個人的餐費，將一個小孩藏在廁所，另一個小孩吃到一半之後就進廁所，換另一位出來吃。不料這樣的計劃被餐廳員工識破，「他發現每次去完廁所回來，小孩的髮型都會看起來不一樣，而且有一個小孩好像多了一顆痣，跟值班經理說了這件事，經理笑說你在寫小說嗎？但店長聽到後就去確認了一下監視器，結果發現是真的」。

隨後餐廳要求那名媽媽要付三人的錢，付完錢後她並沒有感到羞愧，還打電話叫廁所裡的孩子出來吃飯，而從廁所出來的孩子穿的是不一樣的衣服，太咪感嘆「所以他們每次進廁所都會換衣服給對方再出來吃，整個故事都好扯，竟然可以搞出這招」。

貼文一出網友紛紛留言「孩子的道德觀念可能會偏差了」、「吃個飯需要這麼忙嗎，好好付錢不就好了」、「身教言教⋯這兩個小孩以後前途堪慮啊」、「他們吃飯好忙，還要玩變臉」、「換衣服給對方太累了吧…小孩好可憐」、「工讀生要加薪吧…」、「一顆痣！這不是閔筱希嗎」、「其實之前有個網紅雙胞胎兄弟，也拍過這樣子的影片，後來有跟店家坦承，不過一開始有說明要做個實驗」。

南韓 吃到飽 雙胞胎

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