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男廁還是女廁？雪糕店廁所貼「雲朵三角形」 難分辨 讓人好奇背後寓意

香港01／ 撰文：桃樂斯
馬來西亞有雪榚店廁所標誌欠清晰，易混淆性別引來網友熱議。（Twitter＠danieleskay）
馬來西亞有雪榚店廁所標誌欠清晰，易混淆性別引來網友熱議。（Twitter＠danieleskay）

這樣設計真的好嗎？馬來西亞有雪糕店的廁所標誌，採用雲朵配合等腰以及倒等腰三角形以分辦男女廁，不過這樣的標誌卻令人一間「搲爆頭」，傻傻分不清性別，事件引來線民熱議。不少人大感疑惑，無奈問「很混淆，如果尿急怎麼辦？」;亦有別人笑稱「我覺得男廁在左邊，因為女人永遠是對的（ Right/即右方）」。

綜合馬媒報導，馬來西亞有民眾在Twitter （現稱X ）帳號「danieleskay」分享1張照片，顯示雪蘭莪州1家雪糕店的廁所門外印有令人疑惑的標誌。圖片所示，左方標誌為等腰三角形頂部帶有雲朵符號;右方則是倒等腰三角形頂部帶有雲朵符號，2個標誌都仿如甜筒形狀。另外，3道門的手柄也有所不同，左方為橫杠拉下;右方則是球形需扭動，一時間的確難以分辨出男女廁，也讓人好奇背後寓意。

不少網友看過圖片後大感困惑，「生活已經充滿問題，我們還要在撒尿前弄清楚應該進哪一邊」、「我的過度思考會讓我站在那裡30分鐘，只為了決定我該打開哪扇門」、「很混淆，如果尿急怎麼辦？」;亦有留言笑稱「我覺得男廁在左邊，因為女人永遠是對的（ Right/即右方）」。

其實這此標誌都是在描繪人體的頭部和身體，等腰三角形頂部帶有雲朵的符號（即圖片左方）代表女性；而雲朵符號位於倒等腰三角形的頂部（即圖片右方）則代表男性。

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文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞 廁所 性別

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